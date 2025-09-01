Huawei Watch D2 w nowej wersji. Na start taniej i waga za 0 zł

Seria zegarków Huawei Watch D2 doczekała się małego odświeżenia – w sklepach jest już dostępny nowy wariant Blue, co oznacza niebieski pasek z fluoroelastomeru, srebrny bezel i nowe motywy graficzne jak tarcza z niebieskim tłem. Nowy wariant stanowi ciekawe uzupełnienie dotychczasowej oferty – czyli wariantu czarnego z ciemnoszarą ramką i modelu złotego.

Nowy kolor to niejedyna nowość w serii. Wraz z niebieskim wariantem Huawei Watch D2 została wprowadzona nowa funkcja monitorowania arytmii serca.

Huawei Watch D2 ma kopertę o kształcie zbliżonym do prostokąta i wymiarach 48 × 38 × 13,3 mm, bez paska waży ok. 40 g. Konstrukcja łączy aluminium i polimer wzmocniony włóknami. Wyposażony jest w duży ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala w rozdzielczości 408 × 480 (347 ppi) i o jasności aż 1500 nitów.

Najważniejszą funkcją zegarka Huawei Watch D2 jest ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego na życzenie wraz z 24-godzinnym automatycznym pomiarem ciśnienia. Umożliwia to specjalna konstrukcja paska z mini pompką i poduszką powietrzną. Zegarek może pomóc wykryć potencjalne nadciśnienie oraz ukryte nieprawidłowości dostarczając informacje prognostyczne dotyczące ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Zegarek oferuje ponadto stałe monitorowanie poziomu SpO2, monitoruje sen z analizą oddechu, stres, a funkcja W formie ułatwia śledzenie deficytu kalorycznego. Nie zabrakło analizy EKG ani wielu funkcji sportowych.