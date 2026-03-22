Huawei szykuje Kirin 9050. Nowa technologia może namieszać

Kiriny przejdą małą rewolucję

Chodzi o nową technologię obudowywania układów scalonych. Zmieni się też struktura głównych rdzeni. Wzrośnie dzięki temu oczywiście liczba gigaherców. Osiągi nowych Kirinów mogą być zatem na poziomie naprawdę pierwszorzędnym, a konkurencja z MediaTeka i Qualcommu powinna uważnie się temu przyglądać.

Tutaj pojawia się jednak nieścisłość w porównaniu do poprzednich doniesień. Wtedy słyszeliśmy, że nowe układy będą raczej starały się wykorzystać maksimum obecnych możliwości swojej architektury, a nie przechodzić zmiany. Czy oznacza to, że Huawei zmienił zdanie?