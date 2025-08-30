Sprzęt

Huawei czegoś takiego jeszcze nie miał. Premiera we wrześniu

Huawei od lat rozwija swój ekosystem urządzeń. Teraz chińska firma zamierza pójść o krok dalej i wprowadzić coś, czego jeszcze nie było. Premiera już za kilka dni.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 30 SIE 2025
Telewizor z serii Mate

Marka Mate zawsze była zarezerwowana dla flagowych produktów firmy Huawei. Nosiły ją najlepsze smartfony, tablety czy laptopy. Teraz po raz pierwszy trafi na… telewizor. Nowy sprzęt ma nosić nazwę Huawei Mate TV, a jego debiut zaplanowano na 4 września 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla osób śledzących rozwój firmy nie powinno to być zaskoczeniem. Huawei od kilku lat sprzedaje telewizory z systemem HarmonyOS. Seria Mate ma jednak wprowadzić zupełnie nową jakość. Samą nazwą producent sugeruje ogromne ekrany i funkcje premium w każdym calu.

Wielka prezentacja nowych urządzeń

Premiera Mate TV nie będzie jedyną atrakcją wrześniowego wydarzenia. Huawei pokaże też składany smartfon Mate XTs z potrójnym zawiasem, nowy MatePad Mini oraz słuchawki FreeBuds 7i. Chińczycy planują duże wejście w końcówkę roku i chcą przyciągnąć uwagę wielu grup użytkowników.

Telewizor jako centrum ekosystemu

Huawei od dawna stawia na łączenie swoich urządzeń w jeden ekosystem. Telewizor ma w nim pełnić ważną rolę – centrum dla innych sprzętów w domu. Na razie nie wiadomo, jakie nowości przyniesie Mate TV. Można się jednak spodziewać świeżych funkcji HarmonyOS i integracji z resztą urządzeń firmy.

Najbardziej lojalni klienci będą mogli wypróbować Mate TV jeszcze przed premierą rynkową. Huawei zapowiedział specjalny "Pioneer Program", który da im szansę na wcześniejszy dostęp do urządzenia.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines