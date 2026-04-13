x-kom znowu to robi. Gamingowy laptop i 850 zł zostaje na gry

HP VICTUS 15 to gamingowy laptop w potężnej przecenie sięgającej aż 850 zł. Okazja taka nie zdarza się często, zwłaszcza w czasie kryzysu podzespołów komputerowych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:28
Tym samym jego cena spadła do 4549 zł. Za kwotę tą możemy liczyć na naprawdę bogaty zestaw, chociaż jest tu jedno niedociągnięcie pod postacią 512 GB NVMe. Wymiana na przynajmniej 1 TB w przypadku gamingowego sprzętu jest jednak mile widziana. Jednak poza tym aspektem mamy tu naprawdę porządnego laptopa gamingowego, który dostarczy nam wielu lat rozrywki.

HP VICTUS 15 Gaming w cenie niższej o 850 zł

HP VICTUS 15 gamingowy laptop w niegamingowej cenie

Zacznijmy tradycyjnie: od ekranu. W końcu to na niego będziemy patrzeć podczas korzystania z urządzenia. Mamy tu 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. I jest to rozsądny wybór, biorąc pod uwagę, że producent postawił tu na RTX 5060 z 8 GB vRAM. Wyższa rozdzielczość mogłaby być już bardziej problematyczna.

Sercem urządzenia jest natomiast 8-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core 5 210H. A co z najbardziej kontrowersyjną kwestią, czyli RAM? Otóż jest wyjątkowo dobrze i do dyspozycji mamy aż 24 GB DDR5 o taktowaniu 5600 MHz, które zajmują 2 sloty. A wszystko to przy baterii 70 Wh i konkretnej wadze 2,29 kg możecie kupić za jedyne 4549 zł

gaming hp laptopy HP Victus 15
Źródła zdjęć: HP