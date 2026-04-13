x-kom znowu to robi. Gamingowy laptop i 850 zł zostaje na gry
HP VICTUS 15 to gamingowy laptop w potężnej przecenie sięgającej aż 850 zł. Okazja taka nie zdarza się często, zwłaszcza w czasie kryzysu podzespołów komputerowych.
Tym samym jego cena spadła do 4549 zł. Za kwotę tą możemy liczyć na naprawdę bogaty zestaw, chociaż jest tu jedno niedociągnięcie pod postacią 512 GB NVMe. Wymiana na przynajmniej 1 TB w przypadku gamingowego sprzętu jest jednak mile widziana. Jednak poza tym aspektem mamy tu naprawdę porządnego laptopa gamingowego, który dostarczy nam wielu lat rozrywki.
HP VICTUS 15 gamingowy laptop w niegamingowej cenie
Zacznijmy tradycyjnie: od ekranu. W końcu to na niego będziemy patrzeć podczas korzystania z urządzenia. Mamy tu 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. I jest to rozsądny wybór, biorąc pod uwagę, że producent postawił tu na RTX 5060 z 8 GB vRAM. Wyższa rozdzielczość mogłaby być już bardziej problematyczna.
Sercem urządzenia jest natomiast 8-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Core 5 210H. A co z najbardziej kontrowersyjną kwestią, czyli RAM? Otóż jest wyjątkowo dobrze i do dyspozycji mamy aż 24 GB DDR5 o taktowaniu 5600 MHz, które zajmują 2 sloty. A wszystko to przy baterii 70 Wh i konkretnej wadze 2,29 kg możecie kupić za jedyne 4549 zł.