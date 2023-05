Aktualizacja zabija drukarki HP. Lepiej jej nie instaluj

Masz drukarkę HP OfficeJet? To lepiej nie instaluj ostatniej aktualizacji, bo możesz skończyć z bezużytecznym sprzętem.

HP wypuściło aktualizację do drukarek z serii OfficeJet. Szkoda, że nie została poprawnie przetestowana, bo wielu użytkowników kończy z bezużytecznym sprzętem, z którym nic nie da się zrobić.

Fatalna aktualizacja HP

Coraz więcej osób donosi o ogromnych problemach z drukarkami HP OfficeJet po ostatniej aktualizacji. Oficjalne forum wsparcia wręcz płonie od zgłoszeń niezadowolonych użytkowników. A mają powodu do niezadowolenia. Po zainstalowaniu aktualizacji drukarki przestają działać, a na dotykowych ekranach wyświetla się niebieski ekran z kodem błędu 83C0000B.

Czy da się coś z tym zrobić? Niestety, ale nie. Nawet zwykłe przywrócenie drukarki do ustawień fabrycznych wymaga obsługi za pomocą dotykowego ekranu. Ten niestety wyświetla błąd i na nic nie reaguje. Na ten moment jedynym sposobem na odzyskanie działającego sprzętu jest wysłanie go do serwisu HP.

Wśród drukarek dotkniętych problemem znajdują się modele z serii HP OfficeJet 902x, w tym Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One oraz Pro 9025e All-in-One. Jeśli masz którąś z nich albo jeden z innych modeli z tej serii, to najlepiej odłączyć urządzenie od internetu, bo aktualizacja pobierana jest automatycznie.

HP zdaje sobie z powagi problemu i pracuje już nad rozwiązaniem. Wszyscy dotknięci usterką powinni skontaktować się z działem wsparcie firmy.

