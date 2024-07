Honor śmieje się w twarz Apple. Tak się robi laptopy

Honor, nieślubne dziecko Huaweia, coraz odważniej walczy o rynek smartfonów, ale to, co pokazał w laptopie Honor MagicBook Art 14 wyrywa z butów. Genialne i bezpieczne rozwiązanie dla każdego.

Finezyjny ultrabook z niezwykłą niespodzianką

Honor MagicBook Art 14 2024 wyposażony jest w spektakularny, praktycznie bezramkowy ekran OLED o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3120 x 2080 pikseli. Ekran ma jasność do 700 nitów, co zapewnia wygodną pracę także w jasnym otoczeniu. Oferuje on 100% pokrycie gamutu kolorów DCI-P3 i spektakularne odwzorowanie barw z odchyleniem DeltaE nieprzekraczającym 0,5.

Komputer jest smukły, w najgrubszym miejscu mierzy zaledwie 12,95 mm, a jego masa to jedynie 1,03 kg. Do wyboru mamy kilka specyfikacji, z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra 5 125H lub Core Ultra 7 155H (grafika Intel Arc) i 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5X. Cechą wspólną jest natomiast dysk SSD o pojemności 1TB i wydajny akumulator 60 Wh, który od zera do pełna naładujemy w zaledwie 95 minut, a do 46% już w 30 minut.

Do tego dostajemy czytnik linii papilarnych, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, dwa porty USB-C (jeden Thunderbolt 4), jeden port USB-A, pełnowymiarowy port HDMI i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Jedynie na czytnik kart pamięci zabrakło tym razem miejsca. Na uwagę zasługuje też potężny touchpad oraz system 6 głośników z dźwiękiem przestrzennym i wsparciem dla DTS X.

No i gdzie ta niespodzianka? W szufladzie

W przeciwieństwie do Apple'a producent nie zdecydował się na specjalne wcięcie w ekranie na kamerkę do połączeń wideo. Użytkownik dostaje do dyspozycji 100% powierzchni genialnego wyświetlacza, nienaruszone żadnymi wstawkami i okalane wyjątkowo smukłą ramką. Nie, w tej ramce też nie ma kamery... wylądowała ona w specjalnej szufladzie.

Moduł kamery chowany jest we wnęce laptopa na jego lewym boku. Gdy nie potrzebujemy kamery, jest ona więc zupełnie odłączona od komputera, co gwarantuje 100% bezpieczeństwo. Jej montaż jest przy tym banalny, naciskamy szufladkę, wyskakuje moduł i przyczepiamy go magnetycznie na górze ekranu. Co więcej, kamera ma rozdzielczość FullHD, jest obracana o 180 stopni, a do tego oferuje śledzenie twarzy wspierane rozwiązaniami AI.

Czas na Europę

Nowe laptopy Honora zadebiutowały wczoraj w Chinach, nie znamy jeszcze planów firmy dotyczących innych rynków. Ceny są przy tym obiecujące, uwzględniając bogate wyposażenie sprzętu. Wariant z procesorem Intel Core Ultra 5 i 16 GB RAM to wydatek 1075 dolarów, za 1170 dolarów dostaniemy opcję z 32 GB pamięci RAM, a topowy model z Intel Core Ultra 7 i 32 GB pamięci RAM kosztuje w Chinach 1310 dolarów.

Zobacz: Honor 200 i Honor 200 Pro w końcu w Polsce. Gratisy na start sprzedaży

Zobacz: Intel Core Ultra tylko dla procesorów z serii Meteor Lake

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor, oprac. wł