Seria Honor 400 dostanie 6 lat aktualizacji Androida i AI od Google

Długoterminowe wsparcie i najnowszy Android w pierwszej kolejności

Sześcioletni okres aktualizacji systemu Android dla serii Honor 400 to wyraźny sygnał dla użytkowników, że firma stawia na długowieczność i bezpieczeństwo swoich urządzeń. Honor od dawna podkreśla swoją rolę lidera we wdrażaniu najnowszych wersji Androida, opierając się na bliskiej i długoletniej współpracy z firmą Google. Dzięki temu deweloperzy uzyskują szybki dostęp do nowych wydań systemu, a użytkownicy końcowi mogą cieszyć się najświeższymi funkcjami bez zbędnych opóźnień.