Hama: słuchawki i statyw do smartfonu ułatwią naukę w domu

W czasie, gdy szkoły są zamknięte, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca zdalne prowadzenie lekcji. Aby taka nauka miała sens, potrzebny jest odpowiedni sprzęt, zarówno u uczniów, jak i nauczycieli. Hama proponuje słuchawki nauszne oraz statyw do smartfonu.

Aby uczniowie nie marnowali wolnego czasu, a jednocześnie nie mieli zaległości w szkole, rząd postanowił wprowadzić zajęcia dydaktyczne online. Podstawą zdalnych lekcji jest dostęp do komputera i Internetu, ale przydatne mogą okazać się także inne urządzenia, dzięki którym nauka będzie wygodniejsza i efektywniejsza. Marka Hama proponuje słuchawki multimedialne oraz statyw na smartfon.

Słuchawki multimedialne Hama Black Desire

Podstawą wideokonferencji jest to, że osoby biorące w niej udział widzą się i słyszą. W przypadku zdalnych lekcji szczególnie ważna jest jednak dobra słyszalność. Aby komunikacja między uczniami i nauczycielami była jak najlepsza, dobrze jest zaopatrzyć się w nauszne słuchawki multimedialne. Najlepiej wybrać te z miękkimi muszlami, które dzięki temu będą wygodne w użytkowaniu oraz nie będą uciskały uszu. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które podczas zajęć dydaktycznych online będą spędzały w nich po kilka godzin dziennie. Kolejnym atutem będzie wyposażenie w pałąk nagłowny z wyściółką, co zapewni jeszcze lepsze dopasowanie ich do kształtu głowy.

Ciekawym wyborem dla obu stron zdalnego nauczania mogą być słuchawki Hama Black Desire. Wyposażone są one między innymi w jednostronny przewód, który nie ogranicza ruchów, a wysięgnik mikrofonu można obrócić o 360°, co umożliwia idealnie dopasowanie jego pozycji do aktualnych potrzeb.

Statyw do smarfonu Hama Pocket

Sprzętem, który mogą szczególnie docenić nauczyciele, są statywy do smarfonów. Dzięki takiemu urządzeniu można w łatwy i wygodny sposób nagrać materiały, które potem zostaną przesłane uczniom. Wystarczy umieścić smartfon w specjalnym uchwycie i włączyć nagrywanie. Nie trzeba od razu decydować się na kosztowny i profesjonalny sprzęt. na początek wystarczy niewielki statyw, który w obecnej sytuacji wykorzystany zostanie do nagrywania materiałów dla uczniów, a później, jako towarzysz w podróży lub sprzęt używany podczas spotkań towarzyskich do upamiętniania wyjątkowych chwil.

Ciekawym rozwiązaniem może być mini statyw Hama Pocket do smarfonów. Ma on kompaktowe rozmiary, dzięki czemu jest poręczny i zajmuje niewiele miejsca. Sprzęt ten nadaje się zarówno do robienia zdjęć, jak i nagrywania wideo. Pasuje do smartfonów o szerokości z przedziału 5,0 – 8,5 cm, a jego rączka rozsuwa się do długości 20 cm.

