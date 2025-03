Tensor G5 – pierwszy autorski procesor Google bez wsparcia Samsunga

Sprzęt

Google przygotowuje się do premiery układu Tensor G5, który zadebiutuje w serii Pixel 10 jeszcze w tym roku. Będzie to wyjątkowy układ, ponieważ po raz pierwszy w historii Google całkowicie uniezależniło się od Samsunga w zakresie produkcji. Tensor G5 powstanie w procesie 3 nm firmy TSMC, co powinno przełożyć się na większą wydajność i energooszczędność w porównaniu do poprzednich generacji.