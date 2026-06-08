Wystarczy kamera w smartfonie. Tylko pokaż twarz

Dzisiaj wiele osób monitoruje swoje parametry zdrowia, czy to za sprawą smartwatchy, opasek czy też smart ringów. Jednak Google testuje nowe, jeszcze wygodniejsze rozwiązanie. Wystarczy kamera smartfonu.

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Kamera telefonu pod tętno

Google opublikował ciekawe badania. Dowiadujemy się z nich - co chyba żadnym zaskoczeniem nie jest, że spoczynkowe tętno serca jest jednym z kluczowych wskaźników w ocenie zdrowia sercowo-naczyniowego i długoterminowego ryzyka zdrowotnego. Im jest ono niższe, tym lepiej. Dla większości osób idealny będzie zakres od 50 do 70 uderzeń na minutę.

Firma przyznała też, że dzisiaj już 5 mld ludzi na całym świecie ma urządzenie, które pozwala mierzyć na bieżąco tętno serca. Mowa o smartfonie. Google opracował system o nazwie Passive Heart Rate Monitoring (PHRM), który pozwala zmierzyć tempo bicia naszego serca poprzez pokazanie swojej twarzy w przedniej kamerze urządzenia.

Jak to działa? Dokładnie tak samo, jak w przypadku smartwatchy i smart ringów. Kamera analizuje przepływ krwi w żyłach i na tej podstawie określa tętno serca. Na oko nie jest to widoczne, ale aparaty są dzisiaj na tyle czułe, że są w stanie zauważyć takie drobne różnice. Pomaga im w tym sztuczna inteligencja. Testy Google pokazały, że taki mechanizm podaje wyniki zbliżone do urządzeń noszonych, jak właśnie zegarki czy pierścienie.

Google wykorzystał tutaj uczenie maszynowe. AI zostało nakarmione aż 350 tys. filmów, nagranych przez około 700 osób, które brały udział w testach. Badania przeprowadzono zarówno laboratoryjnie, jak i w codziennych warunkach. W obu przypadkach były bardzo obiecujące, chociaż firma przyznaje, że konieczne są dalsze testy. Problematyczne okazały się pomiary w przypadku osób o ciemniejszej skórze, a także przy ruszaniu głową czy rozmowie.