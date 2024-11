Google szykuje nowe urządzenie. To będzie powrót po latach

W Google trwają prace nad nowym urządzeniem. Jednak nie będzie to kolejny smartfon, tablet lub smartwatch. Firma chce podbić rynek laptopów.

Google coraz śmielej poczyna sobie w kategorii sprzętów mobilnych. Seria Pixel z roku na rok rozrasta się o kolejne urządzenia, które w teorii mają być konkurencją dla Apple. W ofercie są już smartfony, tablet oraz smartwatche. Były też laptopy, ale Google od kilku lat nie wydał żadnego nowego modelu. To ma się niedługo zmienić.

Google pracuje nad laptopem

Serwis Android Headlines dotarł do wewnętrznej komunikacji firmy, z której wynika, że w Google trwają prace nad nowym laptopem. Ten otrzymał kodową nazwę "Snowy". Przez pracowników porównywany jest do kilku sprzętów z wysokiej półki, w tym MacBooka Pro, Della XPS czy też Microsoft Surface Laptop.

Projekt otrzymał zielone światło, więc nie jest to tylko pomysł, a urządzenie, które rzeczywiście ma powstać. Ma to być laptop z wyższej półki, który będzie konkurować z wcześniej wymienionymi urządzeniami. Nie jest to w 100 proc. pewne, ale możemy założyć, że będzie działał na systemie Chrome OS, bo to jedyny "laptopowy" system operacyjny, którym dysponuje Google. Ten jednak ma być w jakiś sposób zintegrowany z Androidem.

Nowy Google Pixel Laptop z pewnością ma szansę być ciekawym urządzeniem. Jednak jego największym problemem będzie właśnie system operacyjny. W mojej ocenie Android czy nawet Chrome OS to nie jest oprogramowanie, które może konkurować z Windowsem lub macOS. Obawiam się, że jak dobry sprzęt by to nie był, to jednak nie ma szans w rywalizacji z MacBookami czy serią Microsoft Surface. Obym się mylił.

Ostatni laptop Google to PixelBook Go z 2019 roku. Wcześniej firma stworzyła też między innymi modele PixelBook oraz Chromebook Pixel.

