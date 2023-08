Google anuluje plany. Nowego sprzętu nie będzie

Google miał w planach nowe laptopy, ale projekt został na razie anulowany. O jaki sprzęt konkretnie chodziło?

Inżynierowie Google'a od ponad roku mieli pracować nad nową wersją Chromebooka. Miał to być model gamingowy, który pozwalałby na uruchamianie bardziej wymagających produkcji. Projekt został jednak anulowany, co nie oznacza, że mocniejsze Chromebooki w nieco innej formie nie trafią na rynek.

Gamingowy Chromebook?

W trakcie tych prac inżynierowie mieli stworzyć kilka prototypów gamingowego Chromebooka. Miały one nazwy Agah, Draco oraz Hades. Ten ostatni był już niemal gotową wersją, która miała trafić do sprzedaży. Wszystkie łączyła jednak kwestia — były wyposażone w tzw. dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce. Jaką? Tego niestety nie wiemy, ale raczej nie chodziło o nic z wyższej półki. W końcu Chromebooki to przede wszystkim sprzęty przystępne cenowo.

Nie oznacza to, że na Chromebookach już dzisiaj nie da się grać. Wiele droższych modeli bez problemu powinno poradzić sobie ze starszymi i mniej wymagającymi tytułami. Jeśli chodzi o nowsze produkcje, to alternatywą jest między innymi GeForce NOW, czyli usługa grania w chmurze.

Chociaż Google na ten moment zrezygnował z gamingowego Chromebooka, to w planach firmy mają być modele z wyższej półki. Z doniesień wynika, że będą one pozycjonowane pod marką Chromebook X.

