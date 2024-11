GeForce RTX 5090 w szczegółach. Dostanie potężny układ

GeForce RTX 5090 będzie korzystać z układu GB202. Ten ma być potężny nie tylko pod kątem specyfikacji, ale też gabarytów.

Już za mniej więcej 1,5 miesiąca, na początku stycznia, NVIDIA ma zaprezentować pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 50. Najmocniejszym modelem będzie GeForce RTX 5090, który będzie korzystał z układu GB202. Ten ma być naprawdę potężny.

GeForce RTX 5090 z potężnym układem GB202

Jeden z bardziej znanych i cenionych informatorów w branży — MEGAsizeGPU — podał dokładne wymiary układy GB202. Sam GPU ma mieć 24 × 31 mm, co przekłada się w sumie na 744 mm2. Natomiast cała konstrukcja ma sobie liczyć 63 × 65 mm, czyli 3528 mm2. Dla porównania AD102, który wykorzystywany był w karcie RTX 4090, miał odpowiednio 609 mm2 oraz 2601 mm2. Tym samym GB202 będzie o 22 i 35 proc. większy od swojego poprzednika.

GB202 Die Size 24*31

Package Size 63*56 — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) November 22, 2024

Jeśli chodzi o specyfikację, to GeForce RTX 5090 nie będzie korzystał z pełnego rdzenia GB202. Ten będzie lekko okrojony i zaoferuje prawdopodobnie 21760 jednostek CUDA. Do tego dojdą 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps na 512-bitowej szynie, co przełoży się na przepustowość na poziomie 1792 GB/s. Z doniesień wynika też, że karta będzie miała wyższe TBP w okolicach 600 W.

