GeForce RTX 5090 z potężnym rdzeniem, ale jedno się nie zmieni

Znany informator przekazał ciekawe i ważne informacje na temat karty GeForce RTX 5090, a konkretnie rdzenia graficznego GB202, z którego będzie ona korzystała.

O nowych kartach graficznych GeForce RTX 50 wiemy już całkiem sporo. Jeśli dotychczasowe plotki są prawdziwe, to jeszcze w tym roku zadebiutuje model GeForce RTX 5080, a po nim GeForce RTX 5090. Ten ostatni ma być wyposażony w bardzo mocny rdzeń GB202, który nadal ma mieć monolityczną budowę.

GeForce RTX 5090 z monolitycznym rdzeniem

Karta GeForce RTX 5090 prawdopodobnie będzie wyposażona w rdzeń GB202. Ten, w pełnej krasie, ma oferować między innymi 192 jednostki SM. Jeśli NVIDIA zachowa specyfikację z serii Ada Lovelace (RTX 40), czyli 128 rdzeni na każdy SM, to powinno się to przełożyć aż na 24,567 jednostek CUDA. Dla porównania RTX 4090 ma "tylko" 16,384 rdzenie CUDA.

Przy tak ogromnym wzroście niektórzy zaczęli zastanawiać się, czy rdzeń GB202 nie będzie miał budowy typu MCM (multi-chip module). Wydawało się to prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że tego typu konstrukcje są już wykorzystywane przez NVIDIĘ w przypadku układów do AI, np. B100 i B200. Jednak doskonale znany w branży @kopite7kimi to zdementował. Według jego wiedzy GeForce RTX 5090 będzie korzystał z rdzenia o monolitycznej budowie.

physically monolithic — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 23, 2024

Poza tym GeForce RTX 5090 może być wyposażony w aż 512-bitowy interfejs pamięci. Plotki wspominają też o zupełnie nowej budowie PCB i w związku z tym mocno odświeżonym systemie chłodzenia, a przynajmniej w modelach z serii Founders Edition.

