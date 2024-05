To dlatego GeForce RTX 5080 ma zadebiutować przed RTX 5090

GeForce RTX 5080 może zadebiutować przed modelem RTX 5090. Już wiemy, czemu NVIDIA prawdopodobnie podjęła taką decyzję.

W zeszłym tygodniu pojawiły się zaskakujące doniesienia, według których NVIDIA zamierza w pierwszej kolejności zaprezentować kartę graficzną GeForce RTX 5080. Dopiero po niej do sklepów ma trafić GeForce RTX 5090, co byłoby nietypowym zagraniem ze strony zielonego producenta. Zazwyczaj do sprzedaży trafiały modele w kolejności od najmocniejszego do najsłabszego. Czemu teraz ma być inaczej?

GeForce RTX 5080 przed RTX 5090

Cała sprawa może być związana z Chinami. USA wiele miesięcy temu nałożyły zakaz sprzedaży do Państwa Środka zbyt wydajnych układów. Na liście znajduje się między innymi GeForce RTX 4090, co dla NVIDII oznacza blokadę na ogromny rynek, który mógłby im przynieść jeszcze większe zyski.

Tymczasem GeForce RTX 5080 ma, według plotek, oferować wydajność wyższą niż RTX 4080 Super. Mowa o poziomie zbliżonym właśnie do RTX 4090. Tymczasem specyfikacja nowej karty sprawi, że nie będzie ona łapać się do zakazu sprzedaży w Chinach. Już rozumiecie, o co chodzi? GeForce RTX 5080 to karta, na którą prawdopodobnie rzucą się Chińczycy, a to oznacza duże zyski dla NVIDII.

To też powód, dla którego między modelami RTX 5090 i RTX 5080 ma być ogromna różnica w specyfikacji oraz wydajności. Pierwsza z tych kart ma mieć dwa razy więcej modułów SM (multiprocesorów strumieniowych), czyli aż 192 wobec 96 w słabszej konstrukcji. Do tego dochodzą też różnice w szerokości magistrali pamięci, gdzie RTX 5090 ma mieć 512-bitową szynę, a RTX 5080 już tylko 256-bitową.

To pokazuje, że drugi najwydajniejszy model z serii RTX 50 Blackwell może być tworzony specjalnie z myślą o Chinach.

