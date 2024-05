NVIDIA testuje chłodzenia do kart GeForce RTX 50. Wiele nam to mówi

NVIDIA testuje różne warianty chłodzeń do kart graficznych GeForce RTX 50. Wiemy, czego można się spodziewać po nowych kartach.

Kilka miesięcy temu pojawiły się plotki o potężnym systemie chłodzenia, który miał trafić do kart graficznych NVIDIA GeForce. Ten miał mieć aż trzy wentylatory (w tym jeden schowany w środku radiatora), zajmować aż 4 sloty w obudowie komputera i radzić sobie z kartami o TGP do 800 W. Jednak taki model nigdy nie powstał i przy okazji premiery nowej generacji GeForce RTX 50 Blackwell to się prawdopodobnie nie zmieni.

Chłodzenie kart graficznych GeForce RTX 50

Z najnowszych doniesień wynika, że NVIDIA intensywnie testuje nowe systemy chłodzeń do kart graficznych GeForce RTX 50. Informacja pochodzi od jednego z producentów, który zdradził, że w tym momencie szykowane są cztery warianty, zdolne poradzić sobie z kartami graficznymi o mocy od 250 do 600 W.

Co na to mówi o nowych kartach? Przede wszystkim to, że nie zmienią się ich wartości TGP. W przypadku serii GeForce RTX 40 graniczną wartością również było 600 W. Tym samym możemy spodziewać się podobnego zużycia energii, przy jednoczesnym wzroście wydajności. Efektywność energetyczna to jeden z tych aspektów, w którym NVIDIA radzi sobie zdecydowanie lepiej niż np. AMD.

Limit TGP na poziomie 600 W nie powinien być żadnych zaskoczeniem. NVIDIA prawdopodobnie pozostanie przy nowych złączach zasilania 12V-2×6, które są w stanie dostarczyć maksymalnie właśnie 600 W.

Zobacz: GeForce RTX 5090 nie zadebiutuje w tym roku? Zaskakujące doniesienia

Zobacz: Dane są bezlitosne dla AMD. Gracze wybierają NVIDIĘ

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz