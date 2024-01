Pierwsze testy RTX 4080 Super nie napawają optymizmem

Pojawiły się pierwsze testy karty graficznej GeForce RTX 4080 Super. Sugerują one niewielki wzrost wydajności względem standardowego modelu.

W środę 31 stycznia zadebiutują karty graficznej GeForce RTX 4080 Super. Tradycyjnie, dzień wcześniej, powinny ukazać się testy modeli referencyjnych. Jednak pierwsze wyniki pojawiły się już dzisiaj i nie sugerują one wielkiego wzrostu wydajności względem standardowego modelu.

Wydajność GeForce RTX 4080 Super

GeForce RTX 4070 Super okazał się średnio o 15 proc. wydajniejszy od RTX 4070. W przypadku RTX 4070 Ti Super mówimy o poprawie rzędu 10 proc. Następny w kolejce jest RTX 4080 Super i on może przynieść jeszcze mniejszy wzrost wydajności, a tak przynajmniej wynika z testów, które pojawiły się w sieci.

GeForce RTX 4080 Super został przetestowany w programie Geekbench 5. Nie jest to najlepsze narzędzie do sprawdzania możliwości kart graficznych, ale daje ogólny pogląd na to, czego możemy po nowym modelu się spodziewać. Karta uzyskała wynik na poziomie 309,554 pkt. w teście CUDA. Poza tym uzyskał 264,806 pkt. w teście OpenCL.

Problem polega na tym, że to wyniki bardzo zbliżone do modelu bez Super w nazwie. Standardowy GeForce RTX 4080 wypada tylko o mniej więcej 3 proc. gorzej od swojego następcy i to w rozdzielczości 4K. Przy niższych ustawieniach różnice będą jeszcze mniejsze i porównywalne do błędu pomiarowego. Może to dziwić, biorąc pod uwagę nie tylko większą liczbę rdzeni CUDA, ale też minimalnie wyższe taktowanie (o 45 MHz więcej w Boost).

