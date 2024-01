Test GeForce RTX 4070 Ti Super. Czy to nowy król opłacalności?

GeForce RTX 4070 Ti Super to kolejna kwarta graficzna, która rozszerza portfolio NVIDII. W tym przypadku Zieloni nie przygotowali modeli Founders Edition, więc na testy wzięliśmy wariant firmy Inno3D, a konkretnie model Twin X2.

GeForce RTX 4070 Ti Super to nowa karta graficzna w portfolio NVIDII. W porównaniu z pozostałymi modelami z serii Super różni się tym, że nie ma wersji Founders Edition, czyli przygotowanej bezpośrednio przez Zielonych. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, bo tak samo było w przypadku modeli RTX 4070 Ti, który przy okazji premiery nowego wariantu oficjalne wchodzi w fazę EOL, czyli end-of-life.

Właśnie z tego powodu nie mieliśmy jak przetestować wersji Founders Edition. Nasz wybór padł na model Inno3D RTX 4070 Ti Super Twin X2. Jest to wersja referencyjna, co oznacza, że ma takie same taktowania, jakie dla tej karty przewidziała NVIDIA. Jedyna różnica to system chłodzenia, który został opracowany przez markę Inno3D. Sprawdźmy, co ma ona do zaoferowania.

Specyfikacja RTX 4070 Ti Super

GeForce RTX 4070 Ti Super został znacząco usprawniony w porównaniu z modelem RTX 4070 Ti. Pierwsza, znacząco zamiana to zwiększenie liczby jednostek CUDA, których mamy w tym 8448 zamiast 7680. To wzrost o 10 proc., więc nie tak duży, jak w przypadku RTX 4070 i RTX 4070 Super. Zwiększyła się także liczba rdzeni TMU, ROP oraz RT.

Druga, być może nawet bardziej znacząca zmiana, to nie tylko większa ilość pamięci VRAM GDDR6X 21 Gbps (16 GB zamiast 12 GB), ale fakt, że została ona umieszczona na 256-bitowej szynie (wcześniej była 192-bitowa), dzięki czemu wzrosła też przepustowość z 504 do 672,3 GB/s. To również powinno przełożyć się na lepsze wyniki wydajności.

Poza tym NVIDIA zdecydowała się na minimalne zwiększenie bazowego taktowania. Zegar jest wyższy o zaledwie 30 MHz, co nie powinno mieć przełożenia na wyższą wydajność, bo w Boost to nadal 2610 MHz, czyli tyle samo, ile w wariancie bez Super w nazwie. Nie zmieniła się też ilość pamięci podręcznej drugiego poziomu i nadal mamy do czynienia z 48 MB.

Karta w wersji Inno3D ma wymiary 250 × 118 × 42 mm, więc jest stosunkowo mała. Wyposażona jest w standardowy zestaw złączy, składający się z trzech portów DisplayPort 1.4a oraz jednego HDMI 2.1a. TDP to wciąż 285 W. NVIDIA rekomenduje korzystanie z zasilacza o mocy 600 W. Karta jest oczywiście zasilana za pomocą pojedynczej, 16-pinowej wtyczki 12VHPWR.

Budowa

Inno3D RTX 4070 Ti Super Twin X2 ma wymiary 250 × 118 × 42 mm. Jak na wydajność tego modelu należy uznać, że jest to konstrukcja niewielka. Dzięki temu powinna się bez problemu zmieścić nawet w niewielkich obudowach. Design karty jest bardzo prosty. Przód podzielony jest na dwa elementy, z czego jeden jest wykonany z plastiku i ma kolor czarny. Drugi na pierwszy rzut oka wygląda jak kawałek szczotkowanego aluminium, ale w rzeczywistości to również jest tworzywo sztuczne. Daje to całkiem przyjemny dla oka efekt i karta może się podoba. Jej wygląd jest bardzo prosty, co akurat mi odpowiada.



Jeśli chodzi o chłodzenie, to przede wszystkim mamy tutaj dwa wentylatory o średnicy 90 mm każdy. Pod nim znajduje się 5 niklowanych ciepłowodów, które łączą ze sobą trzy radiatory. Mają one łączną długość 1310,2 mm i powierzchnię 375606,9 mm2. Poza tym producent zastosował też bardzo dużą, miedzianą podstawkę, która pokrywa całe GPU, dzięki czemu ma efektywnej odprowadzać ciepło z rdzenia graficznego. Natomiast aluminiowa podstawa styka się z pamięciami VRAM i dba o ich niską temperaturę. Uzupełnieniem jest metalowy backplate z prześwitem po jednej stronie, bowiem tamtędy ma się wydostawać ciepłe powietrze.

Złącze zasilania 12VHPWR umieszczone jest tradycyjnej, na górnej krawędzi karty. Natomiast nie podoba mi się fakt, że znajduje się ono w lekkim wgłębieniu. O ile wpięcie wtyczki nie jest trudne, tak wypięcie jej może powodować już małe problemy. Poza tym karta nie ma żadnego podświetlenia RGB, więc fani kolorowej iluminacji powinni skierować swój wzrok ku innym modelom.

Platforma testowa i metodologia

GeForce RTX 4070 Super przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie do testów GPU. Ta nie powstałaby bez naszych partnerów – AMD, XPG, Acer, ASRock oraz be quiet!, którzy zapewnili nam odpowiednie podzespoły, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Specyfikacja platformy testowej prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 7950X3D

Chłodzenie: XPG Levante 240

Płyta główna: ASRock X670E Taichi

Pamięci RAM: ADATA XPG Lancer DDR5 (2x 16 GB, 5200 MHz, CL 38)

Dysk: XPG GAMMIX S50 Lite SSD NVMe Gen4x4

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 1000 W

Obudowa: XPG Battlecruiser

Monitor: Acer Predator XB273K (4K)

Jeśli chodzi o procedurę testową, to nic się nie zmieniło w porównaniu z wcześniejszymi testami. Karty graficzne testujemy w sumie w 10 9 produkcjach. Są to:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna

Cyberpunk 2077

God of War

Marvel’s Spider-Man Remastered

Resident Evil 4

Control

Death Stranding

Metro Exodus Enhanced Edition

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Valhalla

Każdą z nich sprawdzamy w trzech rozdzielczościach: 1080p, 1440p oraz 4K. Dodatkowo przeprowadzamy testy z włączonym Ray Tracingiem, a także – jeśli dany tytuł na to pozwala – z NVIDIA DLSS 2 lub AMD FSR 2.0. Dodatkowo, w przypadku kart RTX 40, dorzucamy testy DLSS 3 włączonym trybem Frame Generation. Jeśli chodzi o pomiary zużycia energii oraz temperatur, to tych dokonujemy z pomocą 3DMark Time Spy Extreme Stress Test, watomierza oraz programu HWMonitor. Oczywiście nie zapominamy też o samych benchmarkach, ale tutaj ograniczamy się do podstawowego minimum, czyli: 3DMark Time Spy, 3DMark Port Royal oraz Blender Classroom.

Testy w benchmarkach

Testy w grach

Testy Ray Tracing

Testy DLSS

Testy DLSS 3 z Frame Generation

Kultura pracy

Podsumowanie

GeForce RTX 4070 Ti Super to kolejny model z nowej serii NVIDII. Podobnie jak w przypadku modelu RTX 4070 Super mamy tutaj kilka usprawnień, które przekładają się na niezły wzrost wydajności. Karta jest o mniej więcej 20-kilka procent szybsza od standardowego RTX 4070 oraz kilkanaście procent od RTX 4070 Super. Niestety, w naszym zestawieniu brakuje zwykłego wariantu RTX 4070 Ti, ale różnice powinny wynieść około 10 proc. Nie jest to może powalający widok, ale wzrost wydajności przy zachowaniu identycznej ceny i tak jest czymś, co może cieszyć.



Czy GeForce RTX 4070 Ti Super jest w tym momencie najbardziej opłacalną kartą na rynku? Moim zdaniem nie. To dobra propozycja, ale pod względem stosunku wydajności do ceny najkorzystniej w tym momencie wypada GeForce RTX 4070 Super, który jest o 1000 zł tańszy, a tylko 10-15 proc. wolniejszy. Moim zdaniem, jeśli zamierzacie grać w 1080p, to nie warto decydować się na droższy model. Sytuacja zmienia się w przypadku 1440p oraz 4K, bo tam, gdzie 4070 Super lekko niedomaga, RTX 4070 Ti Super radzi sobie zauważalnie lepiej. Dlatego wybór zależy od przeznaczenia. Do Full HD w zupełności wystarczy karta, która zadebiutowała tydzień wcześniej, a do wyższych można rozważyć najnowszą propozycję NVIDII.

Z drugiej strony mogę powtórzyć to, co napisałem przy okazji testu RTX 4070 Super. Gdyby standardowe modele miały specyfikację wariantów Super, to jestem przekonany, że gracze podeszliby do nich z dużo większym zaufaniem. Hejt byłby zdecydowanie mniejszy i jest to dla NVIDII nauczka na przyszłość. Pomijam już fakt, że początkowo RTX 4070 Ti to miała być gorsza wersja RTX 4080, co byłoby dla Zielonych strzałem w kolano i dobrze, że ostatecznie zdecydowali się na zmianę nazewnictwa.

Natomiast nie sposób nie wspomnieć też o wydajności z włączonym rat Tracingiem i DLSS. Wiem, że wielu graczy opiera się przed tego typu rozwiązaniami, ale jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Czy tego chcecie, czy nie, tak właśnie wygląda przyszłość grania. Sztuczna inteligencja coraz mocniej będzie nam pomagać w tym, aby rozgrywka była możliwie płynna i ładna. Rozwiązania pokroju Frame Generation już dzisiaj mają wiele do zaoferowania i jeśli z nich nie korzystacie, to zwyczajnie sporo tracicie. Naprawdę nie ma sensu się opierać i najlepiej przekonajcie się o tym na własnej skórze.

Jeśli chodzi o sam model Inno3D RTX 4070 Ti Super, to trudno mu cokolwiek zarzucić. To prosta, referencyjna karta, która dowozi tam, gdzie dowozić powinna. Temperatura 70 stopni Celsjusza pod obciążeniem jest niezła. Nawet hotspot na poziomie 85,8 stopni nie jest powodem do obaw. Ogólna kultura pracy jest dobra, szczególnie biorąc pod uwagę niewielką konstrukcję i chłodzenie składające się z dwóch wentylatorów. Natomiast zaskakuje trochę wzrost zużycia energii, który – dla całej platformy – wynosi aż 70 W w porównaniu do RTX 4070 Super.

Zalety:

Przyzwoity wzrost wydajności

Świetnie radzi sobie z 1080p/1440p

Niezły stosunek wydajności do ceny

Radzi sobie z Ray Tracingiem

DLSS 3 z Frame Generation dają duży wzrost płynności

Prosty design i dobra jakość wykonania

Niewielkie gabaryty

Solidna kultura pracy

Wady:

W niektórych grach 4K to wciąż za dużo

To powinien być zwykły RTX 4070 Ti

