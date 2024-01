Testujemy GeForce RTX 4070 Super. Jest super

Zgodnie z zapowiedziami za chwilę zadebiutują karty graficzne GeForce RTX 40 Super. Pierwszym modelem jest GeForce RTX 4070 Super, którego mieliśmy okazję już przetestować. Co konkretnie ma on do zaoferowania?

Styczeń stoi pod znakiem nowych kart graficznych firmy NVIDIA. Zieloni przygotowali w sumie trzy modele: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super oraz GeForce RTX 4080 Super. Te będą debiutować w sklepach w tygodniowych odstępach. Pierwszy trafi na półki wariant RTX 4070 Super, którego mieliśmy okazję przetestować przedpremierowo. Dzisiaj w końcu możemy podzielić się wrażeniami z tych testów.

Na papierze GeForce RTX 4070 Super wydaje się znacznym usprawnieniem względem standardowej wersji. NVIDIA zdecydowała się na kilku usprawnień, które powinny przełożyć się na duży wzrost wydajności. Jednak teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką, więc warto poczekać do pierwszych testów. Ten czas właśnie nadszedł. Sprawdźmy, co dokładnie oferuje „superka” i czy jest to opłacalna propozycja dla graczy.

Specyfikacja GeForce RTX 4070 Super

Pod względem specyfikacji, w porównaniu do modelu GeForce RTX 4070, z jednej strony zmieniło się wiele, a z drugiej niewiele. Zdecydowanie najważniejszym usprawnieniem jest większa liczba jednostek CUDA. Zamiast 5888 mamy ich tutaj 7168, co samo w sobie powinno dać spory wzrost wydajności.

Automatycznie przybyło też pozostałych jednostek, jak ROP, RT czy też TMU. Bardzo ważną, a często niedocenianą zmianą jest większa ilość pamięci podręcznej drugiego poziomu. Z 36 MB wzrosła ona do 48 MB, więc aż o 33 proc. Wbrew pozorom to również powinno przełożyć się na wzrosty, szczególnie w wyższych rozdzielczościach.

Poza tym GeForce RTX 4070 Super wyposażony jest w 12 GB pamięci GDDR6X, która osadzona została na 192-bitowej szynie. Daje to przepustowość 504 GB/s, więc tutaj nic się nie zmieniło względem standardowego modelu bez „Super” w nazwie. Jeśli chodzi o zegary, to NVIDIA podniosła bazowy o 60 MHz do 1980 MHz, ale Boost nie doczekał się zwiększenia i pozostał na poziomie 2475 MHz. Oczywiście cały czas mówimy o modelach referencyjnych.

Przy tym wszystkim TDP wzrosło o zaledwie 20 W i wynosi 220 W. NVIDIA nadal sugeruje korzystanie z zasilacza o mocy co najmniej 550 W. Do dostarczenia energii wykorzystywana jest pojedyncza wtyczka 12VHPWR. Natomiast cena GeForce RTX 4070 Super to w Polsce 2999 zł. To mniej niż na starcie kosztował GeForce RTX 4070, za którego musieliśmy zapłacić 3199 zł. Zatem otrzymujemy kartę w teorii znacznie wydajniejszą, a jednocześnie trochę tańszą. Czy to może się nie udać?

Rdzeń: Lovelace AD104-350 (RTX 4070 Super),

Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 1980 MHz (bazowo), 2475 MHz (Boost)

Pamięć: 12 GB GDDR6X 21 Gbps,

Szyna pamięci: 192-bitowa,

Przepustowość pamięci: 504 GB/s,

Jednostki CUDA: 7168,

Jednostki RT: 56,

Jednostki Tensor: 224,

Jednostki ROP: 80,

Rekomendowany zasilacz: 550 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 2999 zł.

Budowa wersji Founders Edition

GeForce RTX 4070 Super zachował tradycyjny wygląd modeli Founders Edition. Design jest praktycznie identyczny i na tle modeli autorskich wyróżnia się metalową obudową. Dzięki temu karta sprawia wrażenie obcowania z produktem z najwyższej półki, gdzie w rzeczywistości powinien to być jeden z najtańszych wariantów na rynku. To, co wyróżnia konstrukcję na tle poprzednika, to zmiana kolorystyki. Srebrny lub grafitowy został zastąpiony czarnym. Daje to świetny efekt i zdecydowanie może się podobać.



NVIDIA generalnie nie chwali się, jak dokładnie został zbudowany system chłodzenia w nowej karcie. Podejrzewam, że w porównaniu z RTX 4070 nie uległ on zmianom. Jeśli tak, to mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, czterema miedzianymi ciepłowodami z prostokątnym profilem, a także dwoma wentylatorami, które umieszczone są pod dwóch stronach płytki PCB. Karta zdecydowanie wyróżnia się mniejszym rozmiarem, bowiem w większości modeli autorskich chłodzenie wystaje poza obrys PCB. Tutaj nie mamy z tym do czynienia.

Prawdopodobnie nic nie zmieniło się też pod kątem zasilania. Karta powinna być wyposażona w 6-fazową sekcję zasilania oraz dwie dedykowane sekcje zasilania dla 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps. Konstrukcja czerpie energię za pośrednictwem pojedynczego złącza 12VHPWR, ale w zestawie znajduje się również przejściówka z dwóch 8-pinowych złączy PCIe. RTX 4070 Super Founders Edition zajmuje 2 sloty w obudowie komputera.

W ogólnym rozrachunku NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition to bardzo dobrze wykonana karta. Zdecydowanie wyróżnia się na tle autorskich modeli nie tylko rozmiarami, ale też zastosowanymi materiałami, a także samym projektem chłodzenia.

Platforma testowa i metodologia

GeForce RTX 4070 Super przetestowaliśmy na naszej standardowej platformie do testów GPU. Ta nie powstałaby bez naszych partnerów – AMD, XPG, Acer, ASRock oraz be quiet!, którzy zapewnili nam odpowiednie podzespoły, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Specyfikacja platformy testowej prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 7950X3D

Chłodzenie: XPG Levante 240

Płyta główna: ASRock X670E Taichi

Pamięci RAM: ADATA XPG Lancer DDR5 (2x 16 GB, 5200 MHz, CL 38)

Dysk: XPG GAMMIX S50 Lite SSD NVMe Gen4x4

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 1000 W

Obudowa: XPG Battlecruiser

Monitor: Acer Predator XB273K (4K)

Jeśli chodzi o procedurę testową, to nic się nie zmieniło w porównaniu z wcześniejszymi testami. Karty graficzne testujemy w sumie w 10 produkcjach. Są to:

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna

Cyberpunk 2077

God of War

Marvel’s Spider-Man Remastered

Resident Evil 4

Control

Death Stranding

Metro Exodus Enhanced Edition

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed: Valhalla

Każdą z nich sprawdzamy w trzech rozdzielczościach: 1080p, 1440p oraz 4K. Dodatkowo przeprowadzamy testy z włączonym Ray Tracingiem, a także – jeśli dany tytuł na to pozwala – z NVIDIA DLSS 2 lub AMD FSR 2.0. Dodatkowo, w przypadku kart RTX 40, dorzucamy testy DLSS 3 włączonym trybem Frame Generation. Jeśli chodzi o pomiary zużycia energii oraz temperatur, to tych dokonujemy z pomocą 3DMark Time Spy Extreme Stress Test, watomierza oraz programu HWMonitor. Oczywiście nie zapominamy też o samych benchmarkach, ale tutaj ograniczamy się do podstawowego minimum, czyli: 3DMark Time Spy, 3DMark Port Royal oraz Blender Classroom.

Testy w benchmarkach

Testy w grach

Testy Ray Tracing

Test DLSS

Testy DLSS 3 z Frame Generation

Kultura pracy

Podsumowanie

GeForce RTX 4070 Super to w mojej ocenie bardzo udana karta. Wzrost wydajności względem RTX 4070 jest znaczący i oscyluje w granicach kilkunastu do nawet ponad 20 proc. Szczególnie dużą poprawę widać w rozdzielczości 4K Ultra HD, w czym prawdopodobnie ogromna zasługa większej ilości pamięci podręcznej drugiego poziomu.



Nadal w wielu grach 4K to trochę zbyt duże wyzwanie dla tego modelu, ale w kilku spokojnie da się uzyskać płynność na poziomie 60 klatek lub wyższym. To między innymi God of War, Marvel’s Spider-Man, Metro Exodus, Horizon Zero Dawn czy Assassin’s Creed Valhalla. W Cyberpunk 2077 czy Wiedźminie 3, które są bardziej wymagające, można posiłkować się techniką DLSS bez włączonego Ray Tracingu i też powinno być akceptowalnie. Poza tym prawdopodobnie wystarczy obniżyć kilka mniej znaczących, ale obciążających ustawień graficznych, aby uzyskać zadowalający poziom płynności.

Biorąc pod uwagę, że karta debiutuje w tej samej (a nawet trochę niższej) cenie co zwykła siedemdziesiątka, to na ten moment chyba możemy mówić o królu opłacalności. Oczywiście warto poczekać jeszcze na testy GeForce RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4080 Super, ale aktualnie to właśnie RTX 4070 Super wydaje się optymalnym wyborem dla każdego, kto szuka GPU do grania w rozdzielczości 1080p lub 1440p.

Powiem więcej, w mojej ocenie to właśnie RTX 4070 powinien od początku być tym, czym dzisiaj jest RTX 4070 Super. Gdyby NVIDIA kilka miesięcy temu zaprezentowała identyczny model, ale bez „Super” w nazwie, to jestem przekonany, że gracze byliby zadowoleni. Głosy sprzeciwu czy narzekania wybrzmiałyby zdecydowanie słabiej, bo i argumentów ku temu byłoby mniej. Możemy jedynie żałować, że tak się nie stało i taką kartę otrzymujemy dopiero dzisiaj, i to prawdopodobnie kilka miesięcy przed premierą kolejnej generacji w postaci serii GeForce RTX 50 Blackwell (według plotek pierwsze modele trafią do sklepów pod koniec 2024 roku).

Jeśli niedawno kupiliście RTX 4070 lub RTX 4070 Ti, to możecie żałować. Od tej pierwszej RTX 4070 Super jest dużo lepszy, a powinien być dostępny w podobnej cenie. Z kolei w zestawieniu z wariantem Ti nowa propozycja Zielonych powinna być niewiele gorsza, ale za to dużo tańsza, a przez to bardziej opłacalna.

Zalety:

Duży wzrost wydajności względem RTX 4070

Świetnie radzi sobie z 1080p/1440p

Dobry stosunek wydajności do ceny

Radzi sobie z Ray Tracingiem

DLSS 3 z Frame Generation dają duży wzrost płynności

Świetna jakość wykonania

Niewielkie gabaryty

Stosunkowo niskie zużycie energii

Dobra cena

Wady:

W niektórych grach 4K to wciąż za dużo

Czemu dopiero teraz?

