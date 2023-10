Specyfikacja GeForce RTX 4080 Super. Będzie więcej pamięci VRAM

Do sieci wyciekła prawdopodobna specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 4080 Super. Otrzyma ona między innymi więcej pamięci VRAM.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że NVIDIA pracuje nad odświeżonymi modelami kart graficznych GeForce RTX 40, które otrzymają "Super" w nazwie. Chwilę później wyciekła prawdopodobna specyfikacja GeForce RTX 4070 Super. Teraz to samo możemy powiedzieć o modelu GeForce RTX 4080 Super, chociaż informacje są szczątkowe.

Specyfikacja GeForce RTX 4080 Super

Informacje pochodzą z chińskiego serwisu Benchlife. Z własnych źródeł dowiedzieli się oni, że karta graficzna GeForce RTX 4080 Super ma być wyposażona w 20 GB pamięci VRAM. To o 4 GB więcej niż w modelu standardowym, który mógł się pochwalić 16 GB pamięci. Jeśli w parze z tym pójdzie też wzrost jednostek CUDA, to możemy mieć do czynienia z bardzo mocną kartą.

Warto też przypomnieć wcześniejsze pogłoski na temat tego konkretnego modelu. Ma on wykorzystywać rdzeń AD102 oraz mieć TGP na poziomie 450 W. Premiera ma być zaplanowana na początek 2024 roku, a cena ma być na tym samym poziomie, co zwykłego RTX-a 4080. To sugerowałoby obniżki standardowych modeli z serii RTX 40, aby zrobić miejsce dla odświeżonych jednostek Super. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to nowe karty mogą okazać się dużo większym sukcesem.

Pamiętajcie jednak, że na ten moment są to tylko niepotwierdzone plotki. Lepiej traktować je z przymrużeniem oka.

