GeForce RTX 4080 12 GB nie zadebiutuje w ogóle. Nawet pod inną nazwą

NVIDIA najpierw zaprezentowała kartę graficzną GeForce RTX 4080 12 GB, aby później z niej zrezygnować. Model ten prawdopodobnie w ogóle nie trafi do sprzedaży.

W trakcie oficjalnej prezentacji serii RTX 40 NVIDIA zapowiedziała trzy modele: GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 GB oraz GeForce RTX 4080 12 GB. Ten ostatni miał mieć nie tylko mniejszą ilość pamięci VRAM, ale też mniej jednostek CUDA i generalnie dużo gorszą specyfikację. Użytkownikom nie spodobało się, że tak okrojona karta nadal nazywana jest RTX 4080.

Krytyka trafiła do NVIDII, która niedawno przeprosiła i zapowiedziała, że wycofuje karty GeForce RTX 4080 12 GB. Początkowo wszyscy myśleli, że te zostaną przemianowane na RTX 4070 lub RTX 4070 Ti i ostatecznie trafią do sprzedaży. Pojawiły się nawet informacje, według których Zieloni zwrócą producentom koszty nowych opakowań już wyprodukowanych egzemplarzy. Okazuje się, że RTX 4080 12 GB może w ogóle nie trafić do sprzedaży, przynajmniej na razie.

NVIDIA rezygnuje z RTX 4080 12 GB

Twórca kanału Moore's Law is Dead przekazał informacje, z których wynika, że wycofana karta nie zostanie przemianowana na RTX 4070 lub RTX 4070 Ti, czego niemal wszyscy się spodziewali. Model ten na razie ląduje na półkach i będzie czekał na lepsze czasy, o ile takie nadejdą.

Taka decyzja została podjęta z powodu ceny, jaką trzeba by zapłacić za kartę. NVIDIA chciała ją wycenić na około 900 dolarów, więc zwykła zmiana na niższą serię nie wchodzi w grę. Zdaniem Zielonych użytkownicy nie przełknęliby takiej kwoty za model RTX 4070, nawet jeśli z dopiskiem Ti. Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki, więc niewykluczone, że NVIDIA jednak wykorzysta już wyprodukowane egzemplarze.

