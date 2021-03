Premiera GeForce RTX 3080 Ti przełożona na maj. NVIDIA ma problemy z produkcją?

Początkowo premiera karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti była planowana na połowę kwietnia. Jednak według najnowszych doniesień z powodu problemów z produkcją NVIDIA była zmuszona przełożyć ją na maj.

Plotki na temat karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti krążą już od jakiegoś czasu. O tym modelu usłyszeliśmy między innymi w kontekście dalszego blokowania przez NVIDIĘ wydajności w trakcie kopania kryptowalut. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to karta miała trafić do sprzedaży w połowie kwietnia. Teraz docierają do nas nowe informacje, według których tego terminu nie uda się dotrzymać. NVIDIA musi przełożyć premierę na maj.

To prawdopodobnie już piąte przełożenie premiery tej karty, która w międzyczasie przeszła kilka zmian. Początkowo, jako RTX 3080 z 20 GB pamięci, miała zadebiutować w grudniu 2020 roku. Później, już jako RTX 3080 Ti z 16 GB pamięci, planem był styczeń. Ostatecznie konstrukcja została jeszcze bardziej ograniczona do 10240 jednostek CUDA i 12 GB pamięci VRAM i miała zadebiutować w marcu, a potem w kwietniu. Teraz prawdopodobnie doszło do kolejnego przesunięcia na maj 2021 roku.

Nie wiadomo, co jest powodem opóźnienia. Według Asusa jest spory problem z odpowiednim uzyskiem w fabrykach Samsunga, przez co wyjeżdża z nich mniej sprawnych układów graficznych, niż chciałaby NVIDIA.

