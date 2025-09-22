Sprzęt

Gadżet dla nadopiekuńczego rodzica dziś za pół ceny

Żyjemy w naprawdę bezpiecznych czasach, chociaż media starają się nam udowodnić, że jest inaczej. Warto dać więc dzieciom nieco luzu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Gadżet dla nadopiekuńczego rodzica dziś za pół ceny

Mówi się, że dzieci spędzają za mało czasu z rówieśnikami, a za dużo przed ekranami. Jednak winę ponoszą tutaj także nadopiekuńczy rodzice, którzy nie chcą puścić swojej pociechy w świat, żeby robiła dokładnie to, co… oni robili, będąc dziećmi. Główny argument? Bo to niebezpieczne. Ten gadżet sprawi, że nawet nadopiekuńczy rodzić da swojemu dziecku trochę luzu i pozwoli zaznać dzieciństwa. A jest nim zegarek.

Dalsza część tekstu pod wideo
BEMI Linko Inwigiluj dziecko zamiast trzymać w klatce

BEMI Linko

Gadżet dla nadopiekuńczego rodzica dziś za pół ceny

A dokładniej smartwatch BEMI Linko, który gdyby miał mechanizm ostrzegający przed próbą zdjęcia go, mógłby znaleźć się na kostce kryminalisty. Mamy tu wbudowany lokalizator, który pozwala śledzić nasze dziecko. Na pokładzie jest także pulsometr, dzięki któremu możemy mieć pewność, że jego serce wciąż bije. Nie zabrakło także obsługi połączeń wideo, oraz kamery wbudowanej nad tarczą zegarka. Ten cud techniki stworzony do inwigilacji potomstwa jest standardowo wyceniony na 299,99 zł, jednak dziś może być Wasz za jedyne 149 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch BEMI Ari Fioletowy
Smartwatch BEMI Ari Fioletowy
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Smartwatch BEMI Kizzo Fioletowy
Smartwatch BEMI Kizzo Fioletowy
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Smartwatch BEMI Kizzo Niebieski
Smartwatch BEMI Kizzo Niebieski
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Advertisement
BEMI Linko Inwigiluj dziecko zamiast trzymać w klatce

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Bemi smartwatche BEMI Linko
Zródła zdjęć: BEMI, maxim ibragimov / shutterstock