Gadżet dla nadopiekuńczego rodzica dziś za pół ceny

Mówi się, że dzieci spędzają za mało czasu z rówieśnikami, a za dużo przed ekranami. Jednak winę ponoszą tutaj także nadopiekuńczy rodzice, którzy nie chcą puścić swojej pociechy w świat, żeby robiła dokładnie to, co… oni robili, będąc dziećmi. Główny argument? Bo to niebezpieczne. Ten gadżet sprawi, że nawet nadopiekuńczy rodzić da swojemu dziecku trochę luzu i pozwoli zaznać dzieciństwa. A jest nim zegarek.

BEMI Linko

A dokładniej smartwatch BEMI Linko, który gdyby miał mechanizm ostrzegający przed próbą zdjęcia go, mógłby znaleźć się na kostce kryminalisty. Mamy tu wbudowany lokalizator, który pozwala śledzić nasze dziecko. Na pokładzie jest także pulsometr, dzięki któremu możemy mieć pewność, że jego serce wciąż bije. Nie zabrakło także obsługi połączeń wideo, oraz kamery wbudowanej nad tarczą zegarka. Ten cud techniki stworzony do inwigilacji potomstwa jest standardowo wyceniony na 299,99 zł, jednak dziś może być Wasz za jedyne 149 zł.