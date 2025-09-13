FiiO z rarytasem dla audiofilów. Stylowy wygląd i potężne brzmienie

FiiO FT13 to następca modelu FiiO FT1 – przewodowych słuchawek z drewnianym wykończeniem, które zdobyły uznanie wśród fanów dobrego brzmienia. Nawet audiofile cenią je za doskonały dżwięk, a jednocześnie niewysoką cenę. Nowy model FIIO FT13 ma najwyraźniej dostarczyć jeszcze więcej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Muszle FiiO FT13 wykonano z południowoamerykańskiego drewna amarant, znanego ze swojej twardości i odporności. Amarant wyróżnia się charakterystyczną, różowo-fioletową barwą, która jednak pod wpływem naturalnego utleniania stopniowo ciemnieje, uzyskując głęboki fioletowy odcień. Drewno zostało poddane 90-dniowemu procesowi sezonowania, a następnie precyzyjnej obróbce CNC. Oprócz walorów estetycznych takie rozwiązanie pełni funkcję akustyczną – minimalizuje rezonanse, co przekłada się na czystsze i bardziej dynamiczne brzmienie.

Sercem FiiO FT13 jest duży, 60-milimetrowy przetwornik dynamiczny. W porównaniu do mniejszych konstrukcji oferuje lepszą kontrolę przy niskich zniekształceniach, szybszy czas reakcji oraz potężniejsze, głębsze basy. Kompozytową membranę wykonano z europejskiej brzozy, włókien węglowych i wełny. Taka struktura ma dać efekt ciepłego, angażującego brzmienia z bogatą średnicą. Membrana ma profil w kształcie litery W, przez co jej efektywna powierzchnia drgań jest o 25,8% większa niż w klasycznych rozwiązaniach.

We wnętrzu znalazł się także układ pasywnej redukcji hałasu, łączący komorę wygaszającą, specjalną watę tłumiącą i tłumik w kształcie litery U. Zestaw ten zmniejsza wpływ hałasu otoczenia nawet o 26 dB oraz ogranicza rezonanse w komorze przetwornika, co poprawia klarowność niskich częstotliwości.

Impedancja FT13 to 32 Ω, a czułość 113 dB, dzięki czemu słuchawki nie wymagają mocnego wzmacniacza – mogą być efektywnie zasilane przez smartfony, tablety czy laptopy. Pasmo przenoszenia wynosi od 7 Hz do 40 kHz. Słuchawki uzyskały certyfikat Hi-Res Audio.

Rama pałąka została wykonana ze stopu magnezu, co zapewnia dużą wytrzymałość przy niskiej wadze. Mechanizm regulacji oparto na łożysku kulkowym, umożliwiającym płynną zmianę rozmiaru. Pałąk obszyto miękką, naturalną skórą jagnięcą.

Muszle mogą się obracać w trzech płaszczyznach, a kąt ustawienia przetworników dopasowano tak, by były ustawione równoległe do kanału słuchowego. Dzięki temu fala akustyczna trafia bezpośrednio do ucha, co ogranicza powstawanie fal stojących i poprawia przejrzystość wysokich tonów.