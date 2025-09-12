FiiO Snowsky Melody, drewniany DAC-AMP już w Polsce

Snowsky Melody to jedna z nowości budżetowej submarki FiiO – Snowsky. To niewielkie urządzenie zadebiutowało w sierpniu 2-25, a teraz dotarło do oferty polskiego dystrybutora, firmy MiP.

Dalsza część tekstu pod wideo

Snowsky Melody to przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz słuchawkowy (AMP), który łączy w sobie zaawansowaną technologię z unikatowym, drewnianym designem. Dostępny w wykończeniach z orzecha włoskiego i klonu Melody waży zaledwie około 10 g, ma też niewielkie wymiary 42 x 22,5 x 11,5 mm, można więc go zawsze mieć przy sobie w kieszeni. Po podłączeniu do smartfonu, tabletu czy konsoli nie będzie obciążeniem.

Sercem Melody są dwa wysokiej klasy przetworniki DAC Cirrus Logic CS43131. Urządzenie obsługuje próbkowanie do 384K / 32 bit oraz DSD64/128/256, co gwarantuje odtwarzanie muzyki w najwyższej możliwej jakości. Dodatkowo Melody wyposażono w chip USB SPV5048, zapewniający stabilną i szybką transmisję danych.

Mimo swoich niewielkich rozmiarów Snowsky Melody dostarcza solidną moc wyjściową. Dla standardowych słuchawek 3,5 mm oferuje moc do 100 mW + 100 mW (32Ω), natomiast dla słuchawek zbalansowanych 4,4 mm moc sięga 250 mW + 250 mW (32Ω). To pozwala na swobodne napędzanie szerokiej gamy słuchawek, zapewniając bogate, szczegółowe i dynamiczne brzmienie. Urządzenie wyposażone jest również w wyjście SPDIF (dzielone z portem 3,5 mm), co zwiększa jego wszechstronność.

Melody ma dwa zestawy trybów głośności i przycisków, a dzięki algorytmowi opracowanemu przez FiiO oraz wsparciu aplikacji FiiO Control użytkownicy mogą łatwo przełączać się między różnymi ustawieniami i dostosowywać dźwięk do swoich preferencji. Wskaźnik częstotliwości próbkowania w postaci podświetlenia RGB dodaje urządzeniu nowoczesnego charakteru i informuje o aktualnym statusie odtwarzania.