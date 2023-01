Oczyszczacz powietrza z głośnikami? W tym szaleństwie jest metoda

Ecovacs wypuścił właśnie na rynek swój niecodzienny wynalazek. Jest to połączenie oczyszczacza powietrza z głośnikami bluetooth. Będzie hit czy kit?

Tworzenie urządzeń o jak najszerszym spektrum funkcjonalności jest jedną z naczelnych zasad technologii konsumenckich. Niech chociażby potwierdzeniem tego będą smartfony, które obecnie naładowane są różnymi funkcjami i już od dawna nie służą wyłącznie do dzwonienia i odbierania wiadomości SMS. Nic zatem dziwnego, że producenci sprzętu próbują łączyć kilka urządzeń w jedno. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Ecovacs, które wprowadza na rynek mobilny oczyszczacz powietrza z głośnikami Bluetooth.

Ecovacs prezentuje oczyszczacz powietrza z wbudowanymi głośnikami

W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się oczyszczacze powietrza. Nie jest to nic dziwnego, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę stan jakości powietrza w większych miastach. Firma Evcovacs chce wynieść tę technologię na wyższy poziom, dlatego stworzyła oczyszczacz powietrza o wielu funkcjach. Mowa tu o Ecovacs Airbot Z1 z głośnikami Bluetooth.

Nadrzędnym celem urządzenia nadal będzie oczyszczanie powietrza z 659 m3/h CADR, dzięki zastosowaniu wydajnego filtra HEPA H13. Oczyszczacz korzysta z modułu dezynfekcji UV, a producent zapewnia o cichej pracy (maksymalnie 40 dB). Oprócz oczyszczania powietrza, Ecovacs Airbot Z1 będzie je również nawilżał do 400 ml/h przy zastosowaniu dwulitrowego zbiornika.

Nowatorski oczyszczacz powietrza został zaopatrzony w wiele funkcji smart. W zestawie z urządzeniem dostajemy monitor do kontroli jakości powietrza. Robot jest w stanie poruszać się po pomieszczeniach dzięki algorytmom mapującym i wykrywa przeszkody z odległości 10 m. Dodatkowo, jest on wyposażony w kamerę starlight 960p HD, umożliwiającą zdalną obserwację domu za pośrednictwem aplikacji Ecovacs Home.

Ważnym elementem wyposażenia oczyszczacza jest obecność dwóch głośników o łącznej mocy 7 W, które mogą odtwarzać muzykę i podcasty za pomocą połączenia Bluetooth. Z kolei tryb Angle Tracking sprawi, że robot będzie podążał za właścicielem. Urządzenie waży 14 kilogramów, a jego wymiary to 350 x 369 x 523 mm. Oczyszczacz zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 5200 mAh, a czas ładowania do pełna to 3 godziny, czyli dokładnie tyle, ile wynosi długo jego czasu pracy w trybie standardowym.

Robot Ecovacs Airbot Z1 ma właśnie swoją premierę na polskim rynku, a jego sugerowaną cenę detaliczną ustalono na poziomie 6999 zł.

Zobacz: Microsoft rozzłościł polityków, w tle Xbox

Zobacz: NVIDIA nie dała szans rywalom. Te grafiki są najpopularniejsze



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne