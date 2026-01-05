Sprzęt

Optimus powróci do sklepów. Ale to nie to o czym myślisz

Chociaż nazwa brzmi bardzo znajomo, to nie ma mowy o powrocie polskiej firmy. To tylko Amerykanie robią przetasowanie w swoim portfolio SSD. 

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 STY 2026
Pod koniec 2023 jeden z największych amerykańskich producent na rynku nośników danych - firma Western Digital Corporation - poinformował, że zostanie podzielona na dwa niezależne od siebie byty. Jeden z nich miał się zajmować HDD, drugi zaś SSD i pamięciami flash. Jednak z punktu widzenia konsumentów wiele się nie zmieniło, aż do dzisiaj.

Nowa nazwa i wygląd, ale w środku wciąż to samo

Podczas targów CES 2026 firma Sandisk ogłosiła istotną zmianę w swoim portfolio nośników półprzewodnikowych. Dotychczasowe linie znane jako WD Blue oraz WD_BLACK zostają zastąpione nową, spójną marką Optimus. To pod tą nazwą producent będzie oferował wewnętrzne SSD skierowane do graczy, twórców treści oraz użytkowników profesjonalnych.

Zobaczymy trzy linie produktowe, które mają w bardziej intuicyjny sposób komunikować poziom osiągów oraz przeznaczenie poszczególnych modeli.

Sandisk Optimus to seria zaprojektowana z myślą o twórcach treści i użytkownikach oczekujących szybkiej, płynnej pracy przy zachowaniu rozsądnej ceny. To właśnie tutaj trafią modele wcześniej sprzedawane jako WD Blue, w tym popularny WD Blue SN5100. Producent określa tę linię jako punkt odniesienia pod względem wydajności w segmencie konsumenckim.

Sandisk Optimus GX jest bezpośrednim następcą dysków WD_BLACK przeznaczonych dla graczy. Seria ma oferować bardzo krótkie czasy ładowania, wysoką wydajność energetyczną oraz większe pojemności, co ma przełożyć się na komfort grania bez kompromisów. W tej grupie znajdziemy m.in. modele znane wcześniej jako WD_BLACK SN7100.

Na szczycie nowej oferty znajduje się Sandisk Optimus GX PRO. To flagowa linia, adresowana do deweloperów, profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy, którzy budują stacje robocze lub tzw. AI PC. Będzie ona kontynuacją najwyższych modeli WD_BLACK, takich jak SN8100, i ma łączyć najnowsze technologie pamięci masowej z wyższymi pojemnościami.

Zmianom w nazwach towarzyszy także zupełnie nowy design produktów i opakowań. Sandisk podkreśla, że mimo tego kroku specyfikacja i parametry poszczególnych SSD pozostaną bez zmian. Proces przejścia z marek WD Blue i WD_BLACK na Sandisk Optimus rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem na CES 2026. Pierwsze nośniki z nowym brandingiem mają trafić do wybranych sklepów na całym świecie w pierwszej połowie 2026 roku.

Źródła tekstu: SanDisk, oprac. własne