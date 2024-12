Koreańczycy znowu to zrobili. Czy to najlepszy SSD do tej pory?

Samsung może się schować. Inny z koreańskich gigantów wypuścił dużo lepszy model. Zapowiadany pół roku temu SK hynix Platinum P51 trafił do sklepów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zarówno Intel, jak i AMD oferują już platformy z pełną obsługą interfejsu PCI Express 5.0. I to nie tylko w przypadku najdroższych i najnowszych modeli. Tym samym na rynku przybywa nośników półprzewodnikowych, które korzystają z dwa razy większej przepustowości niż w przypadku PCI Express 4.0.

Mowa o zawrotnej wydajności aż do 14,7 GB/s

W kwietniu, podczas konferencji GTC 2024, południowokoreańskie SK hynix chwaliło się modelem Platinum P51. Po pół roku oczekiwania trafia on wreszcie do sprzedaży, jak na razie tylko w Korei Południowej. Warto jednak zaznaczyć, że specyfikacja jest lepsza niż pierwotnie obiecywano.

SK hynix Platinum P51 to SSD w formacie M.2 2280, które korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Koreańczycy postanowili wykorzystać autorski kontroler i NAND. Mowa o układzie Alistar oraz 238-warstwowych kościach 3D TLC NAND, całość dopełnia oczywiście pamięć podręczna DRAM.

Deklarowana wydajność to do 14 700 MB/s dla odczytu i do 13 400 MB/s dla zapisu sekwencyjnego, podczas gdy wcześniej mówiono o kolejno 13 500 i 11 500 MB/s. Skok jest spory. Pierwsze niezależne testy od koreańskiej redakcji QuasarZone potwierdzają te parametry.

SK hynix Platinum P51 będzie oferowany w trzech wariantach pojemności 500 GB oraz 1 i 2 TB. Niestety data premiery i sugerowane ceny w Polsce pozostają nieznane. Należy zakładać, że na Zachodzie debiut nastąpi dopiero po styczniowych targach CES 2025 w USA. Warto jednak pamiętać, że ten producent się ceni

Zobacz: Intel potwierdza. Seria Panther Lake na własnej litografii

Zobacz: NVIDIA kończy z udawaniem. GeForce RTX 5000 tuż za rogiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: QuasarZone

Źródło tekstu: QuasarZone, oprac. własne