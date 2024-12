Intel potwierdza. Seria Panther Lake na własnej litografii

Mimo odejścia Pata Gelsingera, Intel nie ma zamiaru rezygnować z własnych FABów i litografii. Potwierdzeniem ma być seria Panther Lake na bazie Intel 18A.

Podczas wydarzenia Barclays 22nd Annual Global Technology Conference przedstawiciele firmy Intel, Michelle Johnston Holthaus oraz David Zinsner, podzielili się nowymi informacjami na temat nadchodzących procesorów. Jednym z głównych tematów była premiera mobilnej rodziny Panther Lake.

Nowe architektury zarówno dla CPU, jak i iGPU

Ma ona zastąpić nadciągające dopiero układy Intel Core Ultra 200S, znane również jako Arrow Lake-H. Zgodnie z zapowiedziami, Panther Lake będzie oparty na autorskim procesie produkcji Intel 18A. Nie zdradzono jednak w jak dużym stopniu, a przecież stacjonarne układy Arrow Lake korzystają mocno z litografii od TSMC.

Tymczasowi szefowie Intela potwierdzili, że partnerzy dostali już próbki inżynieryjne w steppingu ES0. Są one funkcjonalne - a przynajmniej pozwalają na uruchomienie maszyny, co potwierdza osiem firm. Oczywiście to nadal wczesny etap, a finalny produkt będzie się różnił - zwłaszcza pod względem taktowań i wydajności.

Seria Intel Panther Lake-H ma oferować do 18 rdzeni - 6 rdzeni P (Cougar Cove), 8 rdzeni E (Skymont) oraz 4 rdzenie LP (Low-Power). Doprawione to zostanie przez zintegrowany układ graficzny na bazie nowej architektury Intel Celestial, korzystającej z rdzeni Xe3. Powinno to przełożyć się na spory skok wydajności.

Premiera Intel Arrow Lake-H planowana jest na początek 2025 roku, podczas gdy Intel Panther Lake-H trafią prawdopodobnie na rynek pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku. Wszystko to przy założeniu, że obejdzie się bez żadnych opóźnień, z których Niebiescy są znani przy wprowadzaniu nowych litografii.

