Dreame szaleje na CES. Padają nowe rekordy

Dreame kiedyś robił dla Xiaomi, teraz nie musi

Dreame na dobry start zaczynał jako podwykonawca Xiaomi. Firma jednak szybko usamodzielniła się i poszła szeroko w świat, zmieniając definicję wygodnego życia. Misją firmy jest uwalnianie rąk użytkowników od domowych obowiązków poprzez technologię, co pozwala im skupić się na tym, co w życiu najważniejsze.

Firma obecna w ponad 100 krajach i ani myśli osiadać na laurach. Podczas targów CES zaprezentowała m.in. urządzenia do poprawy jakości powietrza, duże AGD, urządzenia Audio-Video, rozwiązania dla klimatyzacji, sprzęty kuchenne czy Smart Home.

Cyber10 Ultra - robot sprzątający naśladujący ruchy człowieka

Największą gwiazdą stoiska Dreame w Las Vega jest zdecydowanie model Cyber10 Ultra, wyposażony w bioniczne ramię z zestawem specjalnych końcówek, które robot wymienia autonomicznie w zależności od potrzeb. Pozwala mu ono imitować ruchy człowieka wykonywane podczas sprzątania z niespotykaną dokładnością. Dokładnie tak, zależnie od potrzeb robot podjedzie do stacji i sam wymieni sobie końcówkę — coś niesamowitego!

Co więcej, pomimo tak kompaktowej obudowy, roboty tej serii osiągają absolutnie rekordową siłę ssania, bo aż 35 tys. Pa, będącą na tę chwilę poza zasięgiem konkurencji.

Odkurzacze pionowe z robotycznym ramieniem — nie zostawiają nawet grama kurzu

W segmencie odkurzaczy pionowych Dreame kontynuuje rozwój znanej i cenionej serii V, wprowadzając modele takie jak V30 i V20 Pro, które wyposażono w ramię robotyczne, które pozwala na sprzątanie do samej krawędzi, bez pozostawiania nawet milimetra martwego pola.

Ponadto, V30 dysponuje szczotką OmniX 2.0, która dopasowuje się automatycznie do każdej powierzchni, zapewniając odkurzanie dywanów z długim włosiem bez wkręcania się włókien w szczotkę.



Istotnym elementem ekspozycji będą także modele ze stacjami dokującymi, takie jak nowy S50 Station czy znany już w Polsce Z20 Station, które automatyzują proces opróżniania pojemnika na kurz. Rozwiązania te eliminują konieczność bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami, czyniąc codzienne porządki całkowicie bezobsługowymi. Kto raz spróbuje, ten nie wróci już do klasycznych odkurzaczy.

Dreame to także sprzęty beauty segmentu premium, w cenach korzystniejszych niż Dyson

Dreame widzi też wielki potencjał kategorii urządzeń do pielęgnacji. Obok znanych już w Polsce suszarki Pilot i prostownicy powietrznej Aero Straight Pro, marka prezentuje pełną gamę zupełnie nowych grup produktowych, które zadbają o urodę i higienę użytkowników.



Odwiedzający mogą zapoznać się z prototypami i nowościami, w tym z zaawansowanymi szczoteczkami sonicznymi, precyzyjnymi golarkami, trymerami, depilatorami oraz maskami do naświetlania twarzy, które przenoszą profesjonalne zabiegi SPA i pielęgnację premium bezpośrednio do domowego zacisza.

Jesteś tym, co wdychasz

W ramach dbałości o jakość życia domowego, Dreame pokazuje też rozwiązania z nowej kategorii urządzeń do poprawy jakości powietrza. Ciekawym produktem w tej sekcji jest oczyszczacz powietrza AP10, zaprojektowany specjalnie z myślą o właścicielach zwierząt, który skutecznie usuwa sierść i neutralizuje specyficzne zapachy, a do tego może być.... siedziskiem dla kota.

Nie można też zapomnieć o sprzęcie ogrodowym Dreame, w tym o ujawnionych już podczas IFA robotów koszących, z modelem A3 AWD Pro Series na czele, który dzięki napędowi na cztery koła radzi sobie w trudnym terenie, ze wzniesieniami o nachyleniu nawet o 38.7°.