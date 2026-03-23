Hit z AliExpress podbił TikToka a teraz jest za 54 zł wysyłany z Polski

Co ona oferuje? Przede wszystkim mocny strumień powietrza o prędkości do 41 m/s, czyli około 148 km/h. Mowa więc o podmuchu, który potrafi wyrwać kurz, czy większe zabrudzenia z nawet drobnych zakamarków, oraz osuszyć mokre powierzchnie z wysoką skutecznością. A wszystko to za 54,07 zł. Trzeba tu jednak spełnić jeden warunek: wpisać kod PLAFF03 przy składaniu zamówienia.

Dmuchawa z AliExpress

Sama dmuchawa jest także wyposażona w niewielką diodę świecącą, dzięki czemu możemy lepiej widzieć, gdzie dmuchamy. Ma także komplet aż 5 wymiennych końcówek, które będą użyteczne w różnych scenariuszach.

Dużym i wcale nie tak oczywistym plusem jest to, że możemy ją naładować przez port USB-C, a wyświetlacz w jej rączce pokaże nam, ile energii pozostało we wbudowanym akumulatorze.