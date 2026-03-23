Hit z AliExpress podbił TikToka a teraz jest za 54 zł wysyłany z Polski
Nic dziwnego, że ten sprzęt stał się wiralem, ponieważ jest niezwykle wręcz użyteczny przy zachowaniu prostej formy i małych wymiarów. Mowa tu o dmuchawie, która podbiła serce niejednego majsterkowicza.
Co ona oferuje? Przede wszystkim mocny strumień powietrza o prędkości do 41 m/s, czyli około 148 km/h. Mowa więc o podmuchu, który potrafi wyrwać kurz, czy większe zabrudzenia z nawet drobnych zakamarków, oraz osuszyć mokre powierzchnie z wysoką skutecznością. A wszystko to za 54,07 zł. Trzeba tu jednak spełnić jeden warunek: wpisać kod PLAFF03 przy składaniu zamówienia.
Dmuchawa z AliExpress
Sama dmuchawa jest także wyposażona w niewielką diodę świecącą, dzięki czemu możemy lepiej widzieć, gdzie dmuchamy. Ma także komplet aż 5 wymiennych końcówek, które będą użyteczne w różnych scenariuszach.
Dużym i wcale nie tak oczywistym plusem jest to, że możemy ją naładować przez port USB-C, a wyświetlacz w jej rączce pokaże nam, ile energii pozostało we wbudowanym akumulatorze.
Oczywiście, na AliExpress można znaleźć ten model teoretycznie taniej. Jednak w przypadku tej oferty mamy darmową wysyłkę z Polski. Nie ma więc mowy o kosztach dostawy ani o ewentualnym dołożeniu cła, natomiast dmuchawa powinna do Was dotrzeć w ciągu kilku dni, co też jest dużym plusem.