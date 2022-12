Gekon może okazać się zbawieniem dla Twojego komputera

Potrzebujesz bardzo wydajnego nośnika półprzewodnikowego? Tego typu SSD lubią się grzać! Ten problem da się jednak łatwo rozwiązać, a z pomocą przychodzi Akasa.

Aktualne nośniki półprzewodnikowe względem rozwiązań sprzed kilku lat to jak niebo i ziemia. Różnią się one drastycznie i pod wieloma względami. Kontrolery i kości pamięci nowej generacji pozwoliły na zaoferowanie znacznie wyższych prędkości odczytu oraz zapisu i dużo większych pojemności.

Akasa Gecko redukuje temperatury SSD nawet o 58%

Oczywiście fizyki nie da się oszukać. Nowsze SSD charakteryzują się również wyższym poborem mocy. Tym samym flagowe jednostki pod pełnym obciążeniem mają wysokie temperatury. By zapobiec zjawisku thermal throttlingu producenci płyt głównych i nośników dołączają metalowe radiatory. Akasa ma coś lepszego.

Akasa Gecko to aktywny układ chłodzenia dla SSD typu M.2 2280, który może przydać się osobom planującym zakup nośników z interfejsem PCI Express 5.0. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym, bogato użebrowanym radiatorem oraz 50-milimetrowym wentylatorem odśrodkowym. Całość utrzymana w czerni.

Producent twierdzi, że ich rozwiązanie pozwala zredukować temperatury nawet o 58% pod obciążeniem. Z około 80°C do poniżej 40°C. To oczywiście pozwala zachować pełnie wydajności i zwiększyć żywotność SSD.

Zastosowany wentylator pracuje z prędkością do 3000 obrotów na minutę przy deklarowanej głośności 29 dB(A). Wydajność sięga do 3,98 CFM przy ciśnieniu do 8,2 mmH2O. Na papierze nie wygląda to źle. Warto jednak pamiętać, że tego typu rozwiązania generują przeważnie charakterystyczny i uciążliwy hałas.

Sugerowana wersja Akasa Gecko pozostaje tajemnicą. Jest to jednak producent znany z przystępnych cenowo sprzętów, a ich pasywne chłodzenie kosztuje tylko 8 USD (około 35 złotych). Powinno być więc równie tanio.

