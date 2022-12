Znamy specyfikację karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Czekasz na tańsze karty od NVIDII? Dobrze się składa. Poznaliśmy specyfikację GeForce RTX 4060 Ti. Wygląda na to, że NVIDIA znowu popełni ten sam błąd.

NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz RTX 4080 to aktualnie najwydajniejsze konsumenckie karty graficzne na rynku. Rodzina Ada Lovelace to spory postęp względem starszej generacji czy rozwiązań od AMD. Niestety tak duża wydajność swoje kosztuje i nie ma co zakłamywać rzeczywistości - jest bardzo drogo.

GeForce RTX 4060 Ti ma korzystać ze złącza 12VHPWR

Wiele osób czeka więc na niżej pozycjonowane modele, które będą oferowały lepszy stosunek ceny do możliwości. Mają one trafić do sklepów już w przyszłym roku. A tak się składa, że poznaliśmy szczegółową specyfikację jednego z nich. Nie obyło się bez niespodzianek.

kopite7kimi, znany z licznych i trafnych przecieków, opublikował kolejne ciekawe informacje. Dotyczą one karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, czyli jednego z częściej wybieranych przez graczy segmentu.

Mowa o rdzeniu NVIDIA AD106-350-A1, który ma dysponować 4352 rdzeniami CUDA. Całość doprawiono 8 GB pamięci VRAM i 32 MB pamięci podręcznej. Co ciekawe będzie to pierwsza karta graficzna, która wykorzysta kości typu GDDR6 18 Gbps, a nie GDDR6X. Szyna danych jest prawdopodobnie 128-bitowa.

RTX 4060 Ti has a very short reference board. The PG190 still uses CEM5 connector.

AD106-350-A1

4352FP32

8G 18Gbps GDDR6

32M L2

220W — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 13, 2022

Opisywany układ, przynajmniej w wersji referencyjnej, ma być bardzo krótki. To dobra informacja dla posiadaczy małych obudów. TDP ustalono na poziomie 220 W. Dla przypomnienia w przypadku GeForce RTX 3060 Ti było to 200 W. NVIDIA również i tutaj zdecydowała się na kontrowersyjne złącze zasilające typu 12VHPWR.

Na koniec warto przypomnieć, że do czasu premiery może się jeszcze wiele zmienić. NVIDIA lubi nagle i niespodziewanie modyfikować specyfikację swoich produktów. Data premiery pozostaje nieznana.

