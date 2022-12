Nowe procesory Intela zaoferują skok wydajności do 64%

Planujesz kupno nowego komputera? Warto poczekać. Lada moment na rynek trafią kolejne procesory od Intela i AMD. A my znamy już wydajność tych pierwszych.

Niecałe dwa miesiące temu, dokładniej 20 października 2022 roku, na rynku debiutowała 13. generacja procesorów Intel Core. Zwiększenie liczby rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania pozwoliły na zwiększenie dystansu wydajnościowego, jaki dzieli CPU od Niebieskich i Czerwonych.

Intel zaoferuje spory skok wydajności w niskiej cenie

Klasycznie już na start dostaliśmy najdroższe i najwydajniejsze jednostki Intel Raptor Lake z serii K, czyli Intel Core i9-13900K, i7-13700K oraz i5-13600K. Są to procesory z odblokowanym mnożnikiem, co umożliwia podkręcanie (OC). Wiele osób czeka jednak na tańsze modele. Te mają pojawić się na początku przyszłego roku.

W sieci pojawiły się jednak już wyniki wydajności wszystkich nadciągających modeli z 13. generacji. Co więcej zestawiono je z poprzednikami, czyli odpowiednikami z rodziny Intel Alder Lake. Są to podobno pomiary pochodzące z wewnętrznych testów jednego z producentów płyt głównych.

Testy przeprowadzane były na tej samej platformie, co tylko eliminuje zmienne jak użyte pamięci RAM, model płyty głównej czy wersja systemu operacyjnego. Programem testowym był popularny Cinebench R23.

W przypadku wydajności jednowątkowej obserwujemy różnice na poziomie od 3% do 10%, głównie za sprawą wyższych taktowań. Najlepiej wypadł Intel Core i9-13900, najgorzej zaś Intel Core i5-13500.

Pod względem wydajności wielowątkowej różnice są już całkiem spore. Wynoszą one od 28% do 64%. Co więcej najlepiej tutaj tym razem wypada wspomniany wcześniej Intel Core i5-13500. Powód? Aż 8 dodatkowych rdzeni typu E (małych). Łącznie to aż 14 rdzeni i 20 wątków, a wcześniej było to 6R/12W.

Premiera zablokowanych Intel Raptor Lake przewidywana jest na styczeń przyszłego roku. Wszystkie z nich będą charakteryzowały się TDP 65 W. Co ważne będą one korzystały nadal z gniazda LGA 1700, a więc dostępne będą tanie płyty główne. W porównaniu do AMD, Intel obsługuje pamięci RAM DDR4 i DDR5.

