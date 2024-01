Komory parowe powracają do PC. Będzie chłodno i cicho

Zależy Ci na niskich temperaturach procesora i cichej pracy komputera? Nie jesteś fanem chłodzenia wodnego? Nie ma problemu, nadciąga Cooler Master V8 3DVC!

Chwilę temu informowaliśmy Was, że Cooler Master planuje namieszać na rynku gotowych układów chłodzenia cieczą. Wszystko za sprawą Cooler Master G11 AiO, które zaoferuje dwie pompki oraz wentylatory chłodzące VRM. Wygląda jednak na to, że Tajwańczycy przygotowali też coś dla fanów tradycyjnych coolerów CPU.

Cooler Master zastosował kompozytowe ciepłowody

Wspomniany producent uchylił rąbka tajemnicy na temat Cooler Master V8 3DVC. Będzie to wieżowe chłodzenie procesora wyposażone w najnowsze technologiczne rozwiązania.

Tajwańczycy wspominają o zastosowaniu komory parowej na bazie nowego projektu oraz technologii kompozytowych ciepłowodów. Poprawia to odprowadzanie ciepła z procesora i podwaja przewodnictwo cieplne do bogato żebrowanego radiatora. Całość przekłada się na obsługę CPU o TDP do 300 W.

Na krótkim zwiastunie wideo widać, że Cooler Master użył dwóch 120-milimetrowych wentylatorów z serii Mobius. Powinno się to przełożyć na bardzo dobrą kulturę pracy na poziomie do 22,6 dB(A).

Więcej szczegółów poznamy w dniach od 9 do 12 stycznia, podczas targów CES 2024 odbywających Las Vegas (USA). Cooler Master V8 3DVC zapowiada się ciekawie, ale kluczowa jak zwykle będzie sugerowana cena.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne