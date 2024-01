Cooler Master odmieni rynek chłodzeń wodnych

Czeka nas przełom na rynku zestawów AiO? Cooler Master pochwalił się swoim nowym, ciekawym i w pełni autorskim rozwiązaniem.

Zostało ledwie kilka dni do CES 2024 w USA, czyli jednych z największych na świecie targów elektroniki użytkowej. To właśnie tam prezentowane są nowości od dużych i małych producentów, które w następnych miesiącach trafiają do sklepów. Dotyczy to również segmentu podzespołów komputerowych.

Cooler Master G11 AiO obsłuży procesory o TDP +300 W

Tajwańska firma Cooler Master stwierdziła najwyraźniej, że uda im się skupić na sobie uwagę entuzjastów komputerowych uchylając rąbka tajemnicy nieco wcześniej. Tajwańczycy pokazali więc kilka nowych sprzętów.

Cooler Master G11 AiO to gotowy układ chłodzenia cieczą. W porównaniu jednak do licznej konkurencji opartej często na gotowcach Aseteka, mamy tutaj do czynienia z w pełni autorską konstrukcją. Najciekawiej zapowiada się podwójna pompka oraz dwa wentylatory chłodzące VRM płyty głównej i okolice procesora.

Prócz tego mowa o aluminiowej chłodnicy 360-milimatrowej, trzech wentylatorach Cooler Master Mobius 120 OC i wężach w nylonowym oplocie. Producent deklaruje wsparcie najwydajniejszych procesorów AMD i Intela o TDP ponad 300 W. Mowa zarówno o nowszych, jak i starszych jednostkach.

Zwrócono również uwagę na dużą możliwość personalizacji. Nie tylko ze względu na podświetlenie RGB LED, ale również wsparcie dla elementów wykonanych technologią druku 3D. Więcej szczegółów poznamy już w najbliższych dniach, podczas targów CES 2024 odbywających się w dniach od 9 do 12 stycznia.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne