To będzie pierwszy taki SSD na rynku. Wydajność robi wrażenie

Wygląda na to, że szykują się zmiany na rynku SSD PCIe 5.0 x4. Do gry wkraczają nośniki z kontrolerami od innych firm niż Phison.

Interfejs PCI Express 5.0 wkroczył pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych. Jednak na jego popularyzację czekaliśmy dość długo. AMD było jak zwykle opóźnione z nowymi technologiami, a więc producenci SSD zbytnio się nie śpieszyli.

TeamGroup zaoferuje rekordową wydajność do 14 GB/s

Obecnie część firm zaprezentowała już drugą generację swoich nośników półprzewodnikowych w standardzie PCIe 5.0. Jednak zasadniczo wszystkie z nich korzystają z tego samego kontrolera - Phison E26. Wygląda jednak na to, że inni producenci układów są wreszcie gotowi do premiery swoich kontrolerów.

TeamGroup zapowiedziało model T-Force GE PRO. Będzie to SSD w formacie M.2 2280, które korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na nowy kontroler InnoGrit IG5666, kośći 3D TLC NAND 2400 MT/s (zapewne od Microna), pamięć DRAM oraz SLC.

Wygląda na to, że propozycja od InnoGrit jest znacznie lepsza od Phison E26. Po pierwsze mowa o wyższej deklarowanej wydajności - do 14 GB/s, zamiast 10 - 12 GB/s. Po drugie TeamGroup T-Force GE PRO w porównaniu do konkurencji nie został wyposażony w duży radiator czy dodatkowe wentylatory. Sugeruje to mniejszy pobór mocy i niższe temperatury.

Więcej informacji na temat pojemności, wydajności, dostępności i cen poznamy lada moment. TeamGroup ma zamiar zdradzić szczegóły na targach CES 2024 w Las Vegas (USA), które zaczynają się 9 stycznia.

Zobacz: Nowe obudowy FSP stawiają na przewiewność i funkcjonalność

Zobacz: Na rynku przybywa rekordowo szybkich modułów RAM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne