Na rynku przybywa rekordowo szybkich modułów RAM

Składasz nowy, wydajny zestaw komputerowy? Świetnie się składa! V-Color zapowiedział swoje pieruńsko wydajne i pojemne moduły RAM DDR5 z RGB LED.

V-Color to tajwański producent specjalizujący się w modułach RAM dla segmentu konsumenckiego i serwerowego, który działa na rynku od 2006 roku. W jego ofercie znajdziemy zarówno podstawowe modele do komputerów biurowych, jak i znacznie wydajniejsze propozycje dla entuzjastów.

V-Color Manta XFinity dostępne będą w bieli i czerni

W najnowszym komunikacie prasowym możemy przeczytać, że Tajwańczycy rozszerzają swoje portfolio o pieruńsko wydajne zestawy DDR5 stworzone z myślą o procesorach Intel Core 14. generacji.

V-Color Manta XFinity to seria, która może pochwalić się efektywnym taktowaniem do 8400 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 40-52-52-130 i napięciu 1,45 V. Do wyboru będą zestawy o pojemności 32 GB (2x 16 GB), 48 GB (2x 24 GB), 64 GB (2x 32 GB) oraz 96 GB (2x 48 GB).

Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć fabrycznych radiatorów ze szczotkowanego aluminium oraz bogatego podświetlenia RGB LED. Każdy moduł wyposażony jest w aż 16 diod. Wisienką na torcie jest czarne PCB.

Pełna stabilność V-Color Manta XFinity potwierdzona została w teście RunMemTestPro. Oczywiście tak wysokie taktowania wymagają flagowego procesora pokroju Intel Core i9-14900K oraz topowej płyty głównej jak GIGABYTE Z790 AORUS Tachyon X czy ASUS ROG Maximus Z790 APEX.

Opisywane pamięci trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Niestety sugerowane ceny na rynek polski nie zostały zdradzone.

