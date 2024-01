MSI pozazdrościło Valve i Nintendo. Nadciąga nowa konsola

Mamy dobre wieści dla fanów mobilnego grania. Już niedługo na rynek trafi kolejna przenośna konsola w stylu Valve Steam Deck. Tym razem od MSI.

Przez wiele lat jedyną sensowną konsolą przenośną było Nintendo Switch. Aż do początku 2022 roku, kiedy na rynek trafił Valve Steam Deck. Jego sukces zainspirował innych producentów, a gracze otrzymali jeszcze m. in. ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go oraz szereg mniej rozpoznawalnych, chińskich propozycji.

MSI idzie śladami Valve, ASUS-a i Lenovo

Znany i lubiany tajwański producent, firma MSI, opublikowała kilka godzin temu w mediach społecznościowych krótki materiał wideo. Przedstawia on w dość tajemniczy sposób nową konsolę przenośną. Tajwańczycy zdradzają, że więcej informacji zostanie ujawnione już za kilka dni, na targach CES 2024 w Las Vegas (USA).

Naturalnym wyborem na serce urządzenia zdaje się być AMD Ryzen Z1 Extreme, czyli to samo rozwiązanie co w przypadku ASUS-a i Lenovo. Nie można oczywiście wykluczać też Intel Meteor Lake. Zwłaszcza, że Niebiescy chcąc zmniejszyć udziały AMD w tym rynku mogli zaoferować MSI korzystne ceny za CPU.

System operacyjny to z pewnością będzie Windows 11, zwłaszcza po ostatnich optymalizacjach pod handhledy. MSI nie posiada odpowiedniej liczby programistów by móc zaoferować własną dystrybucję Linuksa jak Valve w przypadku Steam Decka. Można się jednak spodziewać jakiejś autorskiej nakładki jak u ASUS-a.

Prócz tego wiemy tyle co widać na zdjęciach - liczne i okazały otwory wentylacyjne, podświetlenie RGB LED, smocza stylistyka, d-pad oraz dwa joysticki w pozycji podobnej do ASUS ROG Ally. Oczywiście kluczowa jak zwykle będzie sugerowana cena oraz dostępność w sklepach.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne