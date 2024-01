To koniec legendarnej marki. Znał ją każdy Polak

Po prawie 40 latach z rynku znika znana i lubiana japońska marka. Obecny właściciel - firma Kioxia (daw. Toshiba) - postanowił uśmiercić Plextora.

Chociaż aktualnie płyty CD i DVD to już przeżytek, to kiedyś korzystało się z nich na co dzień w pracy, na uczelniach czy podczas zwykłego oglądania filmów, słuchania muzyki i grania w gry. Napęd optyczny był niezbędnym elementem każdego laptopa oraz komputera stacjonarnego.

Zobowiązania gwarancyjne przejmie SSSTC

Jednym z czołowych producentów napędów CD i DVD była japońska firma Plextor, obecna na rynku od 1985 roku. Ich rozwiązania cechowały się wysoką wydajnością, długą żywotnością oraz dodatkowymi funkcjami dla zaawansowanych użytkowników. Z czasem Japończycy weszli również na rynek nośników SSD.

W 2010 roku marka Plextor została licencjonowana do tajwańskiej firmy Lite-On, która to w 2019 roku sprzedała swój dział SSD do Toshiby za 165 milionów dolarów. Wygląda jednak na to, że Japończycy nie wierzą w prawie 40-letnią historię marki, bowiem Kioxia (daw. Toshiba) postanowiła uśmiercić Plextora.

Podobnie jak w przypadku napędów CD i DVD, Plextor kojarzony był z bardzo solidnymi i wydajnymi SSD. Ich sukcesem było bardzo dopracowane oprogramowanie. Firma korzystała głównie z kontrolerów Marvell, ale producent ten przegrał wyścig zbrojeń w przypadku interfejsu PCI Express 4.0 i 5.0.

Wtedy to Plextor postawił na rozwiązania od InnoGrit oraz Silicon Motion, co wymusiło konieczność pisania, poprawiania i utrzymywania firmware pod trzy różne rozwiązania. Nie pomogło również, że najlepsze układy zaczął oferować czwarty producent - Phison, z którym Plextor nie współpracował.

Aktualnie zarówno strona internetowa GoPlextor.com, jak i Plextor.com przenoszą już na SSSTC.com. Jest to witryna marki Solid State Storage Technology, należącej w całości do Kioxii. To również producent SSD i kart pamięci, ale skierowanych do biznesu, a nie na rynek konsumencki.

SSSTC będzie kontynuowało oferowanie wsparcia dla obecnych posiadaczy produktów Plextor, łącznie z wypełnianiem zgłoszeń gwarancyjnych. Nie należy się jednak spodziewać nowych produktów.

Na pierwszy rzut oka to dość zaskakująca decyzja ze strony Japończyków, ale Kioxia (wtedy jeszcze Toshiba) zrobiła to już w przeszłości z marką OCZ. Co więcej, Japończycy nie radzą sobie najlepiej ostatnimi czasy. Kioxia do tej pory nie wypuściła SSD PCIe 5.0 x4, a konkurencja ma już często po dwie generacje.

