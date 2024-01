Gratka dla fanów Monster Hunter. MSI i Capcom nawiązują współpracę

Już niedługo do sprzedaży trafi limitowana edycja podzespołów komputerowych oraz peryferiów skierowanych do fanów serii japońskich gier Monster Hunter.

Zarówno MSI, jak i Capcom to giganci znani przez wszystkich w swoich branżach. W pierwszym przypadku mowa o tajwańskim producencie sprzętu komputerowego, a w drugim o japońskim twórcy gier. A tak się składa, że obie firmy nawiązały właśnie współpracę.

Sprzęty MSI Monster Hunter inspirowane będą Rathalosami

Efektem kooperacji MSI x Capcom jest limitowana kolekcja podzespołów komputerowych i peryferiów, które inspirowane są grą Monster Hunter. Mowa o serii aRPG zapoczątkowanej w 2004 roku.

Motywem przewodnim limitowanej edycji będą kultowe wręcz potwory Rathalos, czyli wywerny, które obecne były we wszystkich odsłonach serii - łącznie ze spin-offami. Do wyboru są m. in. laptopy, karty graficzne, płyty główne, monitory, chłodzenia procesora, obudowy i kontrolery. Pełna lista nowości wygląda następująco:

laptop MSI Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION;

karta graficzna MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION;

pad MSI FORCE GC30 MONSTER HUNTER EDITION;

zestaw AiO MSI MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION;

obudowa MSI MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION;

płyta główna MSI MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION;

monitor MSI MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION;

Data dostępności, sugerowane ceny oraz dokładna specyfikacja zostaną zdradzone w najbliższych dniach (9-12 stycznia), podczas targów CES 2024 w amerykańskim Las Vegas.

