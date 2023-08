ASUS prezentuje tańsze AiO z podświetleniem ARGB LED

Jesteś fanem produktów od ASUSa? Myślałeś o kupnie nowego chłodzenia procesora? Świetnie się składa. Tajwańczycy odświeżają swoją ofertę tańszych zestawów AiO.

Układy chłodzenia cieczą procesora to rozwiązania znacznie wydajniejsze i cichsze niż tradycyjne coolery wieżowe. Co więcej ich montaż jest znacznie wygodniejszy, nie wyginają laminatu płyty głównej i po prostu lepiej się prezentują. Nikogo nie powinno więc dziwić, że na rynku przybywa kolejnych AiO.

ASUS tym razem nawiązał współpracę z KD Industrial

A tak się składa, że ASUS poinformował o rozszerzeniu swojego portfolio. Tajwańczycy odświeżają swoją ofertę o drugą generację tańszych układów All in One. Tym razem mowa o niestandardowej konstrukcji i dużej zmianie względem oryginału. Pompka umieszczona została boweim na wężach.

ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB to gotowy zestaw chłodzenia wodnego, który oparto na tradycyjnej aluminiowej chłodnicy o grubości 27-milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z platformą od KD Industrial, którą w przeszłości wykorzystywał m. in. Enermax i be quiet!. Oznacza to, że pompka nie znajduje się na procesorze.

Tajwańczycy zdecydowali się na 120-milimetrowe wentylatory pracujące z prędkością od 800 do 2000 RPM przy wydajności do 67 CFM, ciśnieniu do 3,0 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29 dB(A). Znajdziemy tutaj bogate podświetlenie ARGB LED zgodne z systemem ASUS Aura Sync.

Opisywane AiO obsługują nowsze i starsze procesory. Mowa więc o zestawach montażowych dla gniazd Intel LGA 115x, 1200 i 1700 oraz AMD AM4 i AM5.

ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Polsce nie została zdradzona. Powinno być to jednak poniżej 800 złotych, bo tyle kosztuje wyższa seria ROG. To co prawda daleko od słowa "tanio", ale taniej niż inne AiO w ofercie ASUSa. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne