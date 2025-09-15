RGB LED to już zbyt mało. XPG dorzuca wyświetlacz na procesor

Tajwańskie targi Computex to jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń w świecie nowych technologii, odbywają się one zawsze pod koniec maja lub na początku czerwca. To właśnie tam XPG - gamingowa marka należąca do firmy ADATA - prezentowała swoje nowości na ten rok. Wśród nich znalazły się chłodzenia procesora, a teraz poznaliśmy ich pełną specyfikację.

Wspierane są zarówno nowsze, jak i starsze procesory

Mowa o serii XPG Maestro Plus, w skład której wchodzą modele 62DA i 42SA. Pierwszy z nich do dwuwieżowa propozycja o wymiarach 160 x 120 x 126 milimetrów, która korzysta z sześciu 6-milimetrowych ciepłowodów. Druga zaś to mniejszy układ mierzący zaledwie 156 x 120 x 71 milimetrów i oferujący pojedynczy radiator oraz cztery rurki cieplne.

W obu przypadkach postawiono na wentylatory 120-milimetrowe - kolejno dwa lub jeden - wyposażone w dziewięć łopatek i łożysko typu FDB. Pracują one z prędkością do 1800 RPM, oferując wydajność do 63,6 CFM i ciśnienie do 1,39 mmH 2 O. Maksymalna głośność nie została zdradzona.

To co wyróżnia tajwańską propozycje na tle konkurencji to fakt, że oprócz bogatego podświetlenia RGB LED dostajemy również wbudowane ekrany. Pozwalają one na wyświetlanie takich parametrów jak temperatura procesora, jego obciążenie czy aktualne zużycie pamięci RAM.