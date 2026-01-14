Sprzęt

60 000 mAh i 100 W mocy. Potężny powerbank 100 zł taniej

CANYON Powerbank OnPower 610 Aluminium to jeden z najpotężniejszych powerbanków na rynku, jeśli chodzi o stosunek pojemności do mocy. Wyżej są tylko stacje zasilania.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:32
0
Telepolis.pl
Mowa tu o naprawdę potężnym urządzeniu. Maksymalna moc 100 W i pojemność 60 000 mAh sprawiają, że zapewni dość mocy naszym urządzeniom zarówno na blackout, jak i na dłuższy wyjazd. Bez problemu naładujemy nim nasz smartfon, słuchawki, tablet, laptopa, czy nawet drona, a jeszcze zostanie nam zapas energii. A to wszystko za 399 zł.

CANYON Powerbank OnPower 610 Aluminium

Czy są pojemniejsze powerbanki na rynku? Znam jeden, od Tracera o pojemności 80 000 mAh. Ten jednak oferuje 22,5 W mocy, więc porównywanie go do 100-watowej bestii jest nie na miejscu. CANYON Powerbank OnPower 610 Aluminium oferuje dwa porty USB-C o mocy do 100 W, jeden port USB-C o mocy do 15 W, dwa porty USB-A o mocy do 15 W i jeden port USB-A o mocy do 30 W. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
Powerbanki CANYON CANYON Powerbank OnPower 610 Aluminium
Zródła zdjęć: CANYON