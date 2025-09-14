Było 179 zł, a jest 79 zł. Takie promocje tylko w x-kom

Dotyczy ona słuchawek TWS marki soundcore, a dokładniej modelu A25i. Są to słuchawki TWS wysokiej jakości, które możecie teraz kupić za ułamek ceny. Tym samym są one najlepszym wyborem w budżecie to 100 zł i to nie tylko pod względem jakości dźwięku, ale także czasu pracy na baterii.

soundcore A25i

Mowa tu o odtwarzaniu muzyki przez 9 godzin na jednym ładowaniu, oraz wydłużeniu tego czasu do 28 godzin dzięki zastosowaniu etui ładującego. Jest to więc prawdziwy długodystansowiec. Dodatkowo zaledwie 10 minut ładowania słuchawek przekłada się na 2 godziny pracy. A odporność IPX5 sprawia, że ani deszcz, ani pot nie są dla nich problemem. Wszystko to za jedyne 79 zł.