Było 179 zł, a jest 79 zł. Takie promocje tylko w x-kom
To jedna z tych promocji, obok których trudno przejść obojętnie.
Dotyczy ona słuchawek TWS marki soundcore, a dokładniej modelu A25i. Są to słuchawki TWS wysokiej jakości, które możecie teraz kupić za ułamek ceny. Tym samym są one najlepszym wyborem w budżecie to 100 zł i to nie tylko pod względem jakości dźwięku, ale także czasu pracy na baterii.
soundcore A25i
Mowa tu o odtwarzaniu muzyki przez 9 godzin na jednym ładowaniu, oraz wydłużeniu tego czasu do 28 godzin dzięki zastosowaniu etui ładującego. Jest to więc prawdziwy długodystansowiec. Dodatkowo zaledwie 10 minut ładowania słuchawek przekłada się na 2 godziny pracy. A odporność IPX5 sprawia, że ani deszcz, ani pot nie są dla nich problemem. Wszystko to za jedyne 79 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.