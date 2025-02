BOSE ręczy za jakość dźwięku, a dziś je kupisz w świetnej promocji

Te powstały przy współpracy z inżynierami BOSE. Jej cel był prosty: jak najwyższa jakość dźwięku w rozsądnej cenie . Biorąc pod uwagę komentarze użytkowników w sieci został on osiągnięty i słuchawki te w swojej półce cenowej grają po prostu rewelacyjnie . Natomiast dziś możecie je kupić jeszcze taniej dzięki temu, że zostały one objęte promocją .

Motorola Moto Buds+ sound by BOSE

Za sukces tych słuchawek odpowiada zestaw dwóch przetworników w każdej z nich. Pierwszy jest niskotonowy 11 mm, drugi jest dedykowany wyższym tonom i ma średnicę 6 mm. Ze smartfonem łączą się one za pomocą technologii Bluetooth 5.3. Jednak jakość dźwięku to nie wszystko. Słuchawki te oferują także ANC, oraz mocną baterię. Ta pozwala na 8 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki, natomiast etui wydłuża ten czas o dodatkowe 30 godzin. A to wszystko za jedyne 299 złotych.