Na Amazonie pojawił się pierwszy laptop z układem graficznym GeForce RTX 3050

Na Amazonie niespodziewanie pojawił się pierwszy laptop z niezapowiedzianym jeszcze układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050.

Na włoskiej wersji Amazona pojawił się nietypowy laptop Asus TUF Dash F15. Czemu nietypowy? Ponieważ według specyfikacji jest on wyposażony w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050, który do tej pory nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany czy nawet zapowiedziany. Ale skoro laptop pojawił się w ofercie tak dużego sklepu, to zapewne wkrótce NVIDIA odsłoni wszystkie karty.

Asus TUF Dash F15 nie jest niczym nowym, natomiast w wersji FX516PC-HN002T wyposażony jest we wspomnianą kartę GeForce RTX 3050. Amazon niestety nie podaje jej dokładnej specyfikacji, ale z wcześniejszych plotek wiemy, że prawdopodobnie zaoferuje ona 2048 jednostek CUDA, 4 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie (88 GB/s) oraz TGP w zakresie od 35 do 80 W. W najmocniejszej wersji taktowanie wyniesie 1750 MHz.

Jeśli chodzi o samego laptopa, to ma on 15,6-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 144 Hz, procesor Intel Core i5-11300H, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Cena nie jest znana, ponieważ komputer jest oznaczony jako niedostępny. Jednak powinien to być model z nieco niższej półki cenowej.

Źródło tekstu: Hexus.net