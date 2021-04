Acer Chromebook 311 w odświeżonej wersji

Acer Chromebook 311 został stworzony do realizacji codziennych zajęć i projektów. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i powinno wytrzymać trudy aktywnego stylu życia swojego użytkownika. laptop waży tylko 1 kg i wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor ARM, zapewniając w ten sposób mobilność oraz odpowiedni zapas mocy obliczeniowej. Wklęsłe klawisze o dużym skoku zostały zaprojektowane tak, aby pisanie było szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze dla użytkownika. Komputer wyposażono także w odporny na wilgoć touchpad oraz akumulator zapewniającą możliwość pracy nawet przez 15 godzin.

Urządzenie dysponuje portem USB-C, a dzięki łączności Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 4.2 może komunikować się z wieloma urządzeniami jednocześnie. Acer Chromebook 311 ma też wbudowaną panoramiczną kamerę internetową 720p HDR. Dzięki wykorzystaniu systemu Chrome OS, użytkownik urządzenia ma natomiast do dyspozycji łatwy w obsłudze interfejs, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i dostęp do milionów aplikacji na Androida w Google Play lub Chrome Web Store.

Krótki czas uruchamiania, łatwość obsługi, solidne zabezpieczenia i oszczędność energii to tylko niektóre z zalet systemu operacyjnego Chrome OS. Dzięki pakietowi Google Workspace, użytkownicy mogą również korzystać z alternatywnych programów biurowych i innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Microsoft Office i Skype.

Chromebook 311 to nowy, kompaktowy (bo tylko 11,6-calowy) notebook działający na systemie Chrome OS, który otwiera drzwi do całego ekosystemu Google. Wystarczy jedno logowanie i zyskujemy dostęp do naszych zdjęć, zakładek, poczty, zapisanych w chmurze plików czy nawet aplikacji pobranych ze sklepu Google Play. System jest lekki i bezpieczny, a do tego niezwykle wszechstronny. Chromebook 311 sprawdzi się zarówno jako domowe centrum rozrywki, jak i narzędzie pracy. Świetnym atutem jest jego długi czas pracy na baterii, wynoszący aż 15 godzin.