MSI Cubi 5 10M | szybki test miniaturowego komputera

Dzisiaj dobry komputer do pracy czy multimediów nie musi być wielkim pudłem, które zajmuje mnóstwo miejsca. MSI Cubi, który trafi do nas na testy, dowodzi, że w niewielkiej obudowie może mieścić się ciekawy komputer o sporych możliwościach.

Na testy trafił do nas miniaturowy komputer MSI Cubi 5 10M. Z oczywistych względów nie jest to model przeznaczony dla graczy, ale nie oznacza to, że nie jest godny uwagi. W teorii to PC, który doskonale sprawdzi się do pracy, nauki czy zwykłego, domowego użytku, czyli przeglądania Internetu, oglądania filmów i słuchania muzyki. Tak przynajmniej wygląda to na papierze. A jak MSI Cubi prezentuje się w praktyce? Postanowiłem to sprawdzić.

Specyfikacja

Na test trafił do nas wariant środkowy komputera, który wyposażony jest w procesor Intel Core i5-10210U, 8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz oraz dyski SSD M.2 NVMe marki Samsung o pojemności 250 GB. Jeśli chodzi o procesor, to jest to układ mobilny z 4 fizycznymi rdzeniami i obsługą 8 wątków. Taktowanie bazowe wynosi 1,6 GHz, ale w trybie Boost rośnie maksymalnie do 4,1 GHz. Natomiast dysk, według specyfikacji Samsunga, zapewnia do 2050 MB/s odczytu i 1000 MB/s przy zapisywaniu danych. Warto też wspomnieć o gabarytach MSI Cubi 5 10M, bowiem ten ma zaledwie 124 × 124 × 53,7 mm i masę całkowitą 550 gramów. Uwierzcie mi, że na żywo robi to ogromne wrażenie.

Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, od 1,6 do 4,1 GHz)

Zintegrowany układ graficzny Intel UHD

8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz

Dysk Samsung SSD M.2 NVMe 250 GB

Karta sieciowa Intel I219-V

Intel Wireless AC 9462 (WiFi 5) + Bluetooth v5

Złącza: 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 2.0 Type-A, wejście mikrofonowe, wyjście mikrofonowe, RJ45, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

Wymiary: 124 × 124 × 53,7 mm

Masa: 550 gramów

Gwarancja: 2 lata

Cena: około 2500 zł (w tej konfiguracji)

Budowa i jakość wykonania

Komputer przede wszystkim szokuje swoimi rozmiarami. Tak małe konstrukcje nie są niczym nowym na rynku, ale zetknięcie się z nimi na żywo to zupełnie inna sprawa. MSI Cubi dosłownie mieści się w dłoni, co w kontekście potencjalnej wydajności po prostu musi robić wrażenie. Oczywiście nie spodziewajcie się po nim, że pozwoli na uruchamianie gier. Poza kilkoma wyjątkami, jak League of Legends lub CS:GO na niskich ustawieniach, to jednak komputer albo do pracy biurowej, albo pełniący rolę domowego centrum multimedialnego do oglądania filmów i seriali oraz słuchania muzyki. Tym bardziej że z łatwością można go powiesić za telewizorem lub monitorem, ponieważ w zestawie znajduje się specjalna przystawka w standardzie VESA. Dzięki temu można go niemal całkowicie usunąć z zasięgu wzroku.

Trudno też przyczepić się do jakości wykonania. Owszem, obudowa jest plastikowa, ale jest to materiał wysokiej jakości, który dodatkowo nie łapie odcisków palców. Poza tym trzeba pamiętać, że to jednak nie jest laptop, który nosimy ze sobą z miejsca na miejsce. Chociaż MSI Cubi jest komputerem niezwykle małym, to jednak jest urządzeniem stacjonarnym. Podejrzewam, że w większości przypadków wyląduje jednak za telewizorem lub monitorem i potencjalny użytkownik nawet nie będzie na niego patrzył. Pomimo tego solidna jakość wykonania cieszy.

Producent umieścił wszelkiej maści porty na przedniej i tylnej ściance urządzenia. Na froncie znajdziemy wejście i wyjście audio jack 3,5 mm, jedno USB 3.2 Gen 1 Typu-A oraz jedno USB 3.2 Gen 1 Typu-C. Nie brakuje też przycisku włączania komputera. Więcej złączy znalazło się z tyłu, bowiem tam znajdują się: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, dwa USB 3.2 Gen 1 Typu-A, dwa USB 2.0 oraz RJ45 do podłączenia kabla internetowego. Solidny zestaw, który wystarczy do podłączenia najważniejszych akcesoriów, jak klawiatura, myszka czy też kamera internetowa. W razie potrzeby można też wykorzystać Hub USB. Na uwagę zasługuje też fakt łatwego demontażu, co pozwala na zamontowanie dodatkowego dysku SSD M.2 NVMe lub nawet nośnika SATA w rozmiarze 2,5 cala.

Jak to działa?

Jednak najważniejsze pytanie brzmi – jak MSI Cubi działa i jak się z niego korzysta? Przez pewien czas korzystałem z niego, jako z komputera do pracy w Telepolis.pl i przyznam szczerze, że nie odczułem wielkiej różnicy w porównaniu z moim domowym komputerem, na którym sporo też gram w najnowsze produkcje. Z drugiej strony musicie wiedzieć, że pisanie tekstów i prosta obróbka zdjęć nie stawiają przed komputerem szczególnie wysokich wymagań, ale do właśnie takich zadań został stworzony ten sprzęt, więc nie mam zamiaru narzekać. Żadnego problemu nie stanowiło dla niego też ani przeglądanie internetu, nawet przy wielu otwartych zakładkach jednocześnie, ani odtwarzanie filmów, w tym w rozdzielczości 4K Ultra HD. Przez cały czas MSI Cubi pozostawał też zaskakująco cichy. Próbowałem zmierzyć jego głośność, ale nie przekraczała ona szumów otoczenia, nawet przy sporym obciążeniu popularnymi benchmarkami.

Natomiast nie mogę pominąć jednej kwestii, która trochę nie daje mi spokoju. Postanowiłem sprawdzić możliwości systemu chłodzenia MSI Cubi. W tym celu do 100% obciążyłem procesor za pomocą programu Prime95 i sprawdzałem temperatury za pomocą HWMonitor. Zdziwiło mnie, że te nie przekroczyły poziomu 73 stopni Celsjusza. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ przy wyświetlanym przez 20 minut pulpicie procesor uzyskiwał nawet 65 stopni. Różnica wydawała mi się zaskakująca niewielka, tym bardziej przy wciąż cichej pracy komputera. Okazało się, że procesor od razu zmniejszył taktowanie do zaledwie 1,4 GHz. W żaden sposób nie udało mi się tego obejść. Widocznie tak został ustawiony system chłodzenia, aby MSI Cubi przez cały czas pozostawał możliwie cichy. Jasne, nie jest to komputer, którego procesor będziemy poddawać takim obciążeniom, ale jednak nie mogłem tej kwestii pominąć. W trakcie testów nie udało mi się też przekroczyć 30 W zużycia energii, chociaż sam producent deklaruje 65 W.

Sprawdziłem też możliwości dysku SSD M.2 NVMe Samsunga i ten oferuje zbliżone parametry do tego, co deklaruje producent. Odczyt sekwencyjny wyniósł 1991,9 MB/s, a zapis 964,9 MB/s. Jak na możliwości interfejsu nie są to wartości rewelacyjne, ale w pełni wystarczające do tego, do czego testowany komputer został stworzony. Nie wymagajmy niewiarygodnych możliwości od miniaturowego PC-ta do pracy biurowej i konsumowania multimediów.

Podsumowanie

MSI Cubi 5 10M to świetny komputer, który został stworzony w konkretnym celu i to w nim sprawdza się najlepiej. Przyznam szczerze, że sam mam w sypialni starego PC-ta, zamkniętego w ogromnej obudowie typu tower i z chęcią zamieniłbym go na takiego malucha. Tamten desktop służy mi właśnie do wieczornego oglądania filmów, seriali, telewizji online za pomocą odpowiednich usług oraz ulubionych streamerów. Właśnie do takich zadań został stworzony. Świetnie sprawdził się też do pracy, która w moim przypadku polega na pisaniu i prostej obróbce zdjęć. Jest przy tym szalenie cichy, więc momentami można zapomnieć o jego istnieniu.

Jednak największa zaleta MSI Cubi 5 10M to jego rozmiar. To prawdziwy maluch, który mieści się w dłoni i bez problemu można go schować za telewizorem lub monitorem. Można go nawet kupić w zestawie z dość podstawowym modelem MSI Pro MP242P, który w sklepach kosztuje około 650 zł. Ten pozwala między innymi na regulację wysokości, pochylenia, obrotu, a także ustawienie ekranu w trybie pionowym (pivot). DO tego ma panel IPS, który powinien oferować co najmniej solidne odwzorowanie kolorów. Poza tym to po prostu solidny monitor do użytku domowego. Wracając jednak do komputera, to polecam go każdemu, kto szuka małego urządzenia do pracy, nauki, multimediów, przeglądania internetu lub zastosowania komercyjnego, czyli np. wyświetlania menu w restauracji czy też filmów na wystawie. Możliwości są naprawdę spore.

Zalety:

Niewielkie rozmiary

Niska masa

Dobra wydajność

Jest bardzo cichy

Solidny zestaw złączy

Możliwość zawieszenia za monitorem/telewizorem

Niskie temperatury pracy

Wady:

Agresywnie zbija taktowanie, aby utrzymać kulturę pracy