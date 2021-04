NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti dostrzeżony w transporcie. Co wiemy o karcie?

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti została zauważona w ogromnym transporcie, który zmierza do Stanów Zjednoczonych. Co o niej wiemy?

Plotki na temat karty GeForce RTX 3080 Ti krążą już od dłuższego czasu. Model ten miał być kilkukrotnie zmieniany, a jego premiera przekładana, ale wygląda na to, że w końcu trafi do sprzedaży. W dużym transporcie do Stanów Zjednoczonych pojawiło się pudło, które oznaczone jest jako GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC.

GeForce RTX 3080 Ti - prawdopodobna specyfikacja

Co na ten moment wiemy o karcie? Już samo oznaczenie sugeruje, że mamy do czynienia z konstrukcją wyposażoną w 12 GB pamięci VRAM. Z plotek wynika, że będą to moduły GDDR6 o prędkości aż 19 Gb/s i to na 384-bitowej szynie. GPU ma 10240 jednostek CUDA, czyli zaledwie 256 mniej niż wyższy w hierarchii GeForce RTX 3090. Przy takiej specyfikacji karta byłaby prawdziwym potworem do kopania kryptowalut, ale i w tym wypadku NVIDIA zapewne zastosuje ogranicznik, który zmniejszy wydajność przy wydobywaniu Ethereum.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, według niepotwierdzony jeszcze plotek, ma kosztować 999 dolarów. Patrząc na specyfikację powinien to być model niewiele wolniejszy od RTX 3090. Prawdopodobnie będzie to konkurencja dla Radeonów RX 6900 XT. Pamiętajcie jednak, że na razie to tylko pogłoski.

